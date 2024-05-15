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Вторник 14 мая

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5 способов избавиться от морщин вокруг рта

5 способов избавиться от морщин вокруг рта
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Губы считаются самой привлекательной частью женского лица. Но с возрастом они теряют свой первоначальный объем, истончаются, а вокруг появляется сеточка из морщин (так называемый "кисет"). Это происходит из-за особенного строения круговой мышцы рта и ее активной мимики, из-за постепенного снижения выработки коллагена и эластина в коже.

Подробностями с читателями "Дни.ру" делится Маркусеева Регина Михайловна, врач-дерматолог, косметолог, заведующая отделением косметологии сети медицинских центров Yourmed.

Маркусеева Регина Михайловна. Фото: пресс-служба

Первые кисетные морщины у женщин начинают формироваться к 35 годам, а уже к 40 становятся более заметными и предательски выдают возраст.
Но бывает так, что морщины вокруг рта могут появиться значительно раньше, например при ортодонтических проблемах или у тех, кто страдает пагубной зависимостью – курением, а так же из-за гормональных изменений: снижения уровня эстрогена и могут быть симптомом начала раннего климакса.

Что же делать, чтобы избавиться от морщин вокруг рта?

На сегодняшний момент косметология предлагает разнообразный перечень из инъекционных и аппаратных процедур для устранения кисетных морщин.
Фото: Midjourney / Дни.ру
Я расскажу вам о самых действенных и популярных:
1. Ботулинотерапия – это инъекции ботулинического нейропротеина типа А непосредственно в круговую мышцу рта, что способствует ее расслаблению и разглаживанию морщин. Эффект после инъекции проявляется через 10-14 дней.
2. Инъекции филлеров на основе гиалуроновой кислоты. Посредством микропроколов препарат равномерно заполняет дермальные заломы, делая кожу вокруг рта гладкой, увлажненной и эластичной.
3. Нитевое армирование. Суть процедуры заключается в введении в подкожные слои периоральной зоны тончайших рассасывающихся нитей, для стимуляции выработки коллагена и эластина за счет этого происходит уплотнение дермального слоя кожи.
4. Микроигольчатый РФ-лифтинг. Эта аппаратная процедура заключается в воздействии радиочастотных импульсов на заданную глубину через микропроколы в коже. В процессе происходит прогрев дермального слоя, без травмирования эпидермиса, за счет чего мы получает уплотнение кожного лоскута и устранение морщин.
5. Фракционный лазерный пилинг проводится путем воздействия лазерного луча на поверхностные слои кожи. Лазер наносит контролируемое поверхностное повреждение кожи, что позволяет запустить естественный процесс регенерации клеток дермы и эпидермиса, способствует их обновлению, а также стимулировать выработку коллагена и эластина.
План коррекции морщин периоральной области подбирает врач-косметолог на очной консультации после сбора анамнеза и осмотра, оценки состояния кожных покровов и морфотипа пациента. Также возможно сочетание вышеуказанных методов коррекции.

ДНИ в Telegram

15 мая 2024, 00:02
Фото: Midjourney / Дни.ру
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Фоторепортаж

Звезды с самыми ужасными морщинами вызвали отвращение

Бритни Спирс, которая часами пропадет в спортзале и у косметологов, своей шее внимание явно не уделяет.
Дженнифер Лопес также попала в антирейтинг
Хейли Болдуин
Рита Ора в столь юном возрасте не может похвастаться идеальной кожей.
Даже у Меган Маркл явно видны морщины и дряблая кожа на шее.
Джессика Альба, как ни странно, тоже страдает от этой проблемы.
Дженнифер Гарнер рекомендуют прятать обвисшую кожу за водолазками и свитерами с горлом.
У Дрю Бэрримор складочки на шее появились вследствие лишнего веса.
Кейли Куоко выглядела бы потрясающе, если бы не выдающие возраст морщинки.
Замыкает список звезд с неидеальной кожей Шарлотта Хоукинс.

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