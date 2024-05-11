Текст официального заявления знаменитости опубликован в Сети.

В минувший четверг, в день 79-летия Победы, на сайте академии художественной гимнастики Алины Кабаевой "Небесная грация" появилась заметка, в которой оказалось сразу несколько составляющих. В нее вошли: актуальная фотография олимпийской чемпионки, ее обращение к народу, ее выводы о значении Великой Победы и публичное обещание в адрес защитников родины от имени самой Кабаевой.

9 мая Алина Маратовна подчеркнула важную роль Великой Отечественной в истории. Как отметила Кабаева, ценой стали миллионы жизней, а также горе и слезы в каждом доме и в каждой семье. Но главное значение, по словам основательницы академии, имеет героизм предков, ковавших Победу на фронте и в тылу, их самоотверженность и мощный вклад в установление мира. Обращение знаменитой гимнастки несет в себе не только дань уважения подвигу народа, но и призыв к осмыслению отечественной истории для будущих поколений.

"Вы навсегда в наших сердцах! И мы обещаем, что сохраним эту память и передадим ее следующим поколениям", — сделала официальное заявление в адрес защитников родины Кабаева.

В этом контексте слова Кабаевой приобретают особую актуальность. В современном мире, где все чаще ставятся под сомнение факты и цифры, искажаются и переписываются события прошлого, сохранение памяти предков о Великой Отечественной становится не просто важнейшим элементом патриотизма, героизма и человечности, а фундаментом, который позволит поддержать ценности мира, гуманизма и справедливости. Алина Маратовна, как олимпийская чемпионка с авторитетным именем, призывает помнить о глубоких и одновременно с этим явных смыслах, которые принесла в 1945-м Великая Победа!