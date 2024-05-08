Ксения Собчак отреагировала на перемены в семье Софии Ротару

В возрасте 42 лет знаменитая блондинка, а также наследница общественного деятеля и обозреватель СМИ, знает все обо всех как 2x2.

Известная телеведущая и журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале нередко освещает подробности жизни знаменитостей, и на этот раз свет софитов пал на семью Софии Ротару. В центре внимания оказалась 22-летняя внучка певицы, Соня Евдокименко, проживающая в США и строящая карьеру модели. Теледива не обделила вниманием изменения в личной жизни девушки, которые та не скрывает от внимательных подписчиков, и написала о них.

Модель опубликовала совместное фото с новым возлюбленным, поздравляя его с днем рождения. Этот пост вызвал внимание журналистки, ведь еще недавно фотомодель встречалась с Денисом Ждановым, IT-магнатом из списка Forbes. Их роман, начавшийся в 2020 году, продлился 3 года, а 13-летняя разница в возрасте не мешала влюбленным. Однако в последнее время влюбленные перестали публиковать совместные фотографии, а девушка отписалась от аккаунта Дениса в социальных сетях.

Телезвезда, освещая ситуацию с личной точки зрения, ограничилась коротким "Красивая пара. Лайк", оставив простор для размышлений и догадок. Ограниченная информация не позволяет делать выводы о причинах расставания Сони и Жданова, но, возможно, ограничения, связанные с жизнью на две страны, или особенности мышления, или разница в возрасте сыграли свою роль.

Как бы то ни было, Евдокименко недолго оставалась одна и, судя по всему, снова светится в новых отношениях. Остается лишь надеяться, что внучка легендарной артистки обретет свое счастье в 2024-м, а ее надежды на светлое будущее оправдаются.