Лидеры российского шоу-бизнеса прокомментировали приговор Бишимбаева

13 мая 2024 года огласили решение суда по одному из самых громких дел за последние несколько лет.

В Астане, столице Казахстана, суд присяжных рассматривал обвинение и обнародованные доказательства относительно Куандыка Бишимбаева. В итоге 13.05.2024г. подсудимого признали виновным в убийстве своей жены Салтанат, совершенном с особой жестокостью.

Мнения сторонних наблюдателей разделились. Одни считали, что обвиняемый должен 100% получить пожизненное наказание. А другие не были в этом уверены: рассчитывали на 15 лет тюремного заключения из-за особенностей дела, из-за личности подсудимого, из-за правовых норм Казахстана. Однако вынести правомерный вердикт был уполномочен лишь суд присяжных.

На финальном заседании 13-го мая огласили следующий приговор: Куандык получил 24-летний срок и обвинение сразу по 2 статьям. Отмечается, что он обязан выплатить по закону Казахстана 2,3 миллиона тенге. В течение 15 дней он может подать апелляцию, если хочет оспорить решение.

История о судьбе покойной потрясла не только жителей Астаны и других городов страны. В Москве, столице России, неравнодушным оказался российской шоу-бизнес. Его лидеры прокомментировали приговор, поделившись наблюдениями с народом в Telegram-каналах.

"Иногда за убийство 6 лет дают… Просто девочку не вернуть… вот где трагедия…" — инициировала обсуждения 41-летняя экс-ведущая шоу "Дом-2" Ксения Бородина.

"Очень хорошо!" — обрадовалась новостям 49-летняя продюсер Яна Рудковская.

"Бишимбаев – не пожизненное, а 24 года. Но очень надеюсь, что ни одного дня ему не скостят", — подчеркнула 34-летняя уроженка ГДР и Youtube-блогер Ида Галич.

С поразительной мощью, громко, не сдерживая слов, эмоций, досады, превзошла коллег звезда российского шоу-бизнеса, высокостатусная артистка РФ Екатерина Волкова.

"Жестоко, намеренно, несколько часов, пока не остановится сердце, до фактической смерти избивать жену и получить 24 года? Всего?! Дело Бишимбаева, за которым наблюдал весь мир, получило такое вопиюще несправедливое завершение! Я категорически не согласна! Человек, отнявший жизнь, должен был как минимум потерять свою, получив пожизненное!

Что такое, эти 24 года... Во-первых, это возможность выйти раньше срока, заручившись поддержкой, а во-вторых, это возможность продолжать свою жизнь и после тюрьмы, как ни в чем не бывало!