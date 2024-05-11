Тест для родившихся в СССР: ответят верно только комсомольцы

Кабаева дала публичное обещание Тесты Собчак высказалась о внучке Ротару Игры Сонник

Топ новостей недели

ТЕСТ: вспомните название кино СССР по одному кадру с паройТЕСТ: вспомните название кино СССР по одному кадру с парой ТЕСТ: отгадайте фильм СССР по кадру с танцемТЕСТ: отгадайте фильм СССР по кадру с танцем Тест для знатоков кино СССР: cможете набрать 7 правильных ответов?Тест для знатоков кино СССР: cможете набрать 7 правильных ответов? Тест: определите название фильма СССР по кадру с ребенкомТест: определите название фильма СССР по кадру с ребенком

Лента новостей

Суббота 11 мая

17:12Карета превратилась в тыкву: как избежать главной ошибки Золушки 11:42Олимпийская чемпионка Кабаева дала публичное обещание 10:32Тест для родившихся в СССР: ответят верно только комсомольцы 23:02Напоказ: Анна Седокова не сдерживается на публике 19:06Ничего не поделать: почему формируется выученная беспомощность и как ее преодолеть 14:02МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕСТ: отгадайте советские песни по одной строчке 09:55"Это тренд сезона": Ирина Пегова в дырявой шапке удивила народ 03:17Два рецепта сытных супов: перловый с грибами и гороховый 20:07Пехота Победы: Гайдай, Смоктуновский, Этуш и Пуговкин на защите Родины 15:18"Давайте восклицать!": 5 лучших песен Булата Окуджавы 10:06Тест: угадайте по кадру кино СССР о Великой Отечественной войне 06:29Ивлеева намекнула на свое участие в "Орел и решка" – создатель шоу открестилась от ведущей 03:47Вдова Шатунова кричит на поклонников певца из-за непотребств на его могиле 00:24Жена Брюса Уиллиса рассказала об изменениях в семье после обнародования диагноза актера 22:44В аэропорту Шереметьево состоялся патриотический флешмоб "Синий платочек Победы" 22:07Ксения Собчак отреагировала на перемены в семье Софии Ротару 21:52Шабаш и вахканалия: почему не нужно смотреть чертово "Евровидение" 19:54В день 17-летия дочь Глюкозы закатила скандал с нецензурной бранью 17:46С 2011 по 2024 год тарифы на проезд в Москве ниже уровня инфляции почти на 30% 17:17Из-за сильного ветра аварийные бригады перешли на круглосуточное дежурство 14:20Помните ли вы фильм "В бой идут одни "старики"? – тест для ценителей советского кино о ВОВ 12:01Миллионер Ольга Бузова назвала себя человеком из народа 10:33Канье Уэст и Бьянка Цензори в Москве – названа дата приезда звездной пары в столицу 10:13Вернувшаяся в Россию с ребенком Саша Савельева откровенно заговорила о разводе 08:49Отказавшийся платить алименты Прилучный отдыхает на Сейшелах во время судебного процесса 06:51Ментальное здоровье: медитации, духовные практики. Почему это важно для артиста? 03:37Черная полоса: стало известно о серии сокрушительных провалов Меган Маркл в Голливуде 01:02Не стало заслуженной артистки РСФСР – ее называли легендарной 00:12Куратор Met Gala 2024 Анна Винтур назвала 3 строжайших запрета для гостей 22:58"Гарик страдает": зависимость Харламова обнародовали на всю страну 19:42Орбакайте попрощалась с Россией вслед за Пугачевой и Пресняковым 16:04ТЕСТ для настоящих любителей фильма "Москва слезам не верит" 15:45Собянин поздравил Путина с вступлением в должность Президента России 14:03Насколько хорошо вы знаете фильмы Тарковского: тест для ценителей нетривиального советского кино 13:08Певица Валерия откровенно заговорила о пластических операциях 11:4053-летнего Григорьева-Апполонова во время отдыха застал врасплох неожиданный поворот 11:28Стало известно об угрозе жизни 67-летней Казарновской после страшной аварии 10:19Появление Мирославы Карпович с младенцем на руках стало сенсацией 10:07Псориаз и облысение: почему бывавшая в Чернобыле Пугачева стала носить парики 08:54"На более высоком уровне": сделано заявление о возвращении осужденного Ефремова на сцену 06:18"Где-то глубоко в душе": замужняя Собчак захотела праздник любви с Виторганом 03:39Бритни Спирс рискует попасть под опеку после устроенного в отеле дебоша 00:05Новый бойфренд Шакиры рассказал откровенную историю знакомства с певицей 22:47Звезда фильма "Крепкий орешек" ушла из жизни внезапно 20:57"Срочно смотрите": Ковальчук обнаружила Чумакова с голубоглазой брюнеткой 20:09В Москве возобновлена подача тепла в дома и соцобъекты – Собянин 18:37Бросивший вызов SHAMANу Андрей Губин засветился на шоу Youtube 17:05Сложный тест для фанатов к юбилею фильма "Любовь и голуби" 14:47Целый пакет помощи: какие льготы предоставили в Израиле пенсионерке Пугачевой 13:31Шнуров обматерил устроившего разборки Билана в эфире "Новой Фабрики звезд"
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Тест для родившихся в СССР: ответят верно только комсомольцы

Тест для родившихся в СССР: ответят верно только комсомольцы
726

Сможете верно ответить на 7 вопросов? Давайте проверим прямо сейчас! Этот тест покажет, насколько хорошо вы помните комсомол.

Сердца молодые он согревал — к труду, знаниям, доблести звал. Комсомол был двигателем общественного прогресса, прививал молодежи светлые идеи коммунизма и стал знаменательной частью советской юности для миллионов людей. Роспуск ВЛКСМ в сентябре 1991 года стал тяжелым ударом для каждого, кто прошел через его ряды.

Сегодня лишь избранные помнят, при каких обстоятельствах ВЛКСМ оставил след в истории и культуре советского народа. Поэтому "Дни.ру" составили для бывших комсомольцев особый тест. Сможете дать максимальный результат и восстановить комсомол в своей памяти до мельчайших подробностей?

Фото: Ведяшкин Сергей / Агентство "Москва" / www.mskagency.ru

Вас ждут 7 вопросов. В каждом — 4 варианта ответа, которые отображены под буквами "а", "б", "в", "г". Помните, что лишь 1 ответ в каждом вопросе является правильным. Рекомендуем пройти тест без подсказок, чтобы объективно оценить свои знания. В конце вы сможете проверить себя. Желаем успеха!

1. Следующая ступень после пионера — звание ...

а) героя соцтруда

б) комсомольца

в) звеньевого

г) помощника председателя

2. По достижении какого возраста можно было стать комсомольцем?

а) 17 лет и 3 месяца

б) 11,5 лет

в) 14 лет

г) 13 лет

3. Когда празднуют день рождения пионерской организации?

а) 19 мая

б) 1 марта

в) 7 ноября

г) 8 марта

4. Какими словами продолжаются строки песни: "Комсомольцы-добровольцы, мы сильны нашей верною дружбой! Сквозь огонь мы пойдем, если нужно … ".

а) От врагов свою землю спасти

б) Знамя Ленина свято нести

в) Мир в душе и покой обрести

г) Открывать молодые пути

5. Какая была фотография в комсомольском билете?

а) цветная

б) черно-белая

в) не было фотографии

г) овальная

6. Что из перечисленного обязан был делать комсомолец?

а) уплачивать членские взносы

б) стричься не реже 1 раза в месяц

в) читать "Капитал" Карла Маркса

г) посещать уроки танцев

7. Что являлось высшим органом Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи?

а) встреча с членами КПСС

б) конференция комсоргов

в) собрание с передовиками производства

г) съезд ВЛКСМ

Кадр YouTube / @gtrftv

Правильные ответы на тест о комсомоле:

1 — б (Комсомольца)

2 — в (14 лет)

3 — а (19 мая)

4 — г (Открывать молодые пути)

5 — б (Черно-белая)

6 — а (Уплачивать членские взносы)

7 — г (Съезд ВЛКСМ).

Набрали 7/7? Поздравляем! Вы настоящий комсомолец и гордо несете это звание сквозь года.

Если допустили ошибку — лучше пройти тест заново и доказать всем, что память о комсомоле вечна и нерушима.

Поделитесь своими результатами с друзьями и узнайте, кто из вас настоящий комсомолец!

ДНИ в Telegram

11 мая 2024, 10:32
Фото: Ведяшкин Сергей / Агентство "Москва" / www.mskagency.ru
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Ленин на ладони: памятники вождю в разных городах России – часть 3

Памятник Ленину во Владикавказе. Фото: Екатерина Ежова
Памятник Ленину в Южно-Сахалинске. Фото: Екатерина Ежова
Памятник Ленину в Корсакове. Фото: Екатерина Ежова
Памятник Ленину в Элисте. Фото: Екатерина Ежова
Памятник Ленину в Нарьян-Маре. Фото: Екатерина Ежова
Памятник Ленину в Петропавловске-Камчатском. Фото: Екатерина Ежова
Памятник Ленину в Анапе. Фото: Екатерина Ежова

По теме

Пройди ТЕСТ: готов ли ты вступить в комсомол? / Ответят только избранные / Вы в их числе?

 Тесты и опросы

Сюжеты Тесты и опросы

Карета превратилась в тыкву: как избежать главной ошибки Золушки

Карета превратилась в тыкву: как избежать главной ошибки Золушки
Сказка о Золушке – это классический сюжет о чуде, которое пришло извне. Фея-крестная, взмах волшебной палочки, и вот уже девушка из замарашки превращается в принцессу, готовую сражать красотой наповал. Давайте начистоту: в реальной жизни феи-крестные не прилетают, а тыквы не превращаются в кареты.

Олимпийская чемпионка Кабаева дала публичное обещание

Олимпийская чемпионка Кабаева дала публичное обещание
Текст официального заявления знаменитости опубликован в Сети. В минувший четверг, в день 79-летия Победы, на сайте академии художественной гимнастики Алины Кабаевой "Небесная грация" появилась заметка, в которой оказалось сразу несколько составляющих.

Напоказ: Анна Седокова не сдерживается на публике

Напоказ: Анна Седокова не сдерживается на публике
Экс-солистка "ВИА Гры" и успешная сольная исполнительница всегда славилась своей женственностью и яркими образами. В общем, есть чем гордиться! Ее макияж – это отдельная тема для обсуждения, ведь певица не боится экспериментировать и всегда подчеркивает свою природную красоту.

Ничего не поделать: почему формируется выученная беспомощность и как ее преодолеть

Ничего не поделать: почему формируется выученная беспомощность и как ее преодолеть
Сегодня наблюдается тренд на чрезмерный фатализм и чрезмерно бережное отношение к себе, что часто приводит к так называемой выученной беспомощности. "Дни.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕСТ: отгадайте советские песни по одной строчке

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕСТ: отгадайте советские песни по одной строчке
Проверьте себя и спойте вместе с нами! Пройдите музыкальный тест от команды "Дни.ру" с удовольствием! Мы подготовили для вас тест! Вас ждут: 5 песен, 5 строчек и 5 заданий — 5 шансов на успех.

Выбор читателей

10/05ПтнМУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕСТ: отгадайте советские песни по одной строчке 09/05ЧтвПехота Победы: Гайдай, Смоктуновский, Этуш и Пуговкин на защите Родины 10/05Птн"Это тренд сезона": Ирина Пегова в дырявой шапке удивила народ 10/05ПтнНичего не поделать: почему формируется выученная беспомощность и как ее преодолеть 11/05СбтОлимпийская чемпионка Кабаева дала публичное обещание 10/05ПтнДва рецепта сытных супов: перловый с грибами и гороховый