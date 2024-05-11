Тест для родившихся в СССР: ответят верно только комсомольцы

Сможете верно ответить на 7 вопросов? Давайте проверим прямо сейчас! Этот тест покажет, насколько хорошо вы помните комсомол.



Сердца молодые он согревал — к труду, знаниям, доблести звал. Комсомол был двигателем общественного прогресса, прививал молодежи светлые идеи коммунизма и стал знаменательной частью советской юности для миллионов людей. Роспуск ВЛКСМ в сентябре 1991 года стал тяжелым ударом для каждого, кто прошел через его ряды.

Сегодня лишь избранные помнят, при каких обстоятельствах ВЛКСМ оставил след в истории и культуре советского народа. Поэтому "Дни.ру" составили для бывших комсомольцев особый тест. Сможете дать максимальный результат и восстановить комсомол в своей памяти до мельчайших подробностей?

Вас ждут 7 вопросов. В каждом — 4 варианта ответа, которые отображены под буквами "а", "б", "в", "г". Помните, что лишь 1 ответ в каждом вопросе является правильным . Рекомендуем пройти тест без подсказок, чтобы объективно оценить свои знания. В конце вы сможете проверить себя. Желаем успеха!

1. Следующая ступень после пионера — звание ...

а) героя соцтруда

б) комсомольца

в) звеньевого

г) помощника председателя

2. По достижении какого возраста можно было стать комсомольцем?

а) 17 лет и 3 месяца

б) 11,5 лет

в) 14 лет

г) 13 лет

3. Когда празднуют день рождения пионерской организации?

а) 19 мая

б) 1 марта

в) 7 ноября

г) 8 марта

4. Какими словами продолжаются строки песни: "Комсомольцы-добровольцы, мы сильны нашей верною дружбой! Сквозь огонь мы пойдем, если нужно … ".

а) От врагов свою землю спасти

б) Знамя Ленина свято нести

в) Мир в душе и покой обрести

г) Открывать молодые пути

5. Какая была фотография в комсомольском билете?

а) цветная

б) черно-белая

в) не было фотографии

г) овальная

6. Что из перечисленного обязан был делать комсомолец?

а) уплачивать членские взносы

б) стричься не реже 1 раза в месяц

в) читать "Капитал" Карла Маркса

г) посещать уроки танцев

7. Что являлось высшим органом Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи?

а) встреча с членами КПСС

б) конференция комсоргов

в) собрание с передовиками производства

г) съезд ВЛКСМ

Правильные ответы на тест о комсомоле:

1 — б (Комсомольца)

2 — в (14 лет)

3 — а (19 мая)

4 — г (Открывать молодые пути)

5 — б (Черно-белая)

6 — а (Уплачивать членские взносы)

7 — г (Съезд ВЛКСМ).

Набрали 7/7? Поздравляем! Вы настоящий комсомолец и гордо несете это звание сквозь года.

Если допустили ошибку — лучше пройти тест заново и доказать всем, что память о комсомоле вечна и нерушима.