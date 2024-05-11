Тест для родившихся в СССР: ответят верно только комсомольцы

Сердца молодые он согревал — к труду, знаниям, доблести звал. Комсомол был двигателем общественного прогресса, прививал молодежи светлые идеи коммунизма и стал знаменательной частью советской юности для миллионов людей. Роспуск ВЛКСМ в сентябре 1991 года стал тяжелым ударом для каждого, кто прошел через его ряды.
Сегодня лишь избранные помнят, при каких обстоятельствах ВЛКСМ оставил след в истории и культуре советского народа. Поэтому "Дни.ру" составили для бывших комсомольцев особый тест. Сможете дать максимальный результат и восстановить комсомол в своей памяти до мельчайших подробностей?
Вас ждут 7 вопросов. В каждом — 4 варианта ответа, которые отображены под буквами "а", "б", "в", "г". Помните, что лишь 1 ответ в каждом вопросе является правильным. Рекомендуем пройти тест без подсказок, чтобы объективно оценить свои знания. В конце вы сможете проверить себя. Желаем успеха!
1. Следующая ступень после пионера — звание ...
а) героя соцтруда
б) комсомольца
в) звеньевого
г) помощника председателя
2. По достижении какого возраста можно было стать комсомольцем?
а) 17 лет и 3 месяца
б) 11,5 лет
в) 14 лет
г) 13 лет
3. Когда празднуют день рождения пионерской организации?
а) 19 мая
б) 1 марта
в) 7 ноября
г) 8 марта
4. Какими словами продолжаются строки песни: "Комсомольцы-добровольцы, мы сильны нашей верною дружбой! Сквозь огонь мы пойдем, если нужно … ".
а) От врагов свою землю спасти
б) Знамя Ленина свято нести
в) Мир в душе и покой обрести
г) Открывать молодые пути
5. Какая была фотография в комсомольском билете?
а) цветная
б) черно-белая
в) не было фотографии
г) овальная
6. Что из перечисленного обязан был делать комсомолец?
а) уплачивать членские взносы
б) стричься не реже 1 раза в месяц
в) читать "Капитал" Карла Маркса
г) посещать уроки танцев
7. Что являлось высшим органом Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи?
а) встреча с членами КПСС
б) конференция комсоргов
в) собрание с передовиками производства
г) съезд ВЛКСМ
Правильные ответы на тест о комсомоле:
1 — б (Комсомольца)
2 — в (14 лет)
3 — а (19 мая)
4 — г (Открывать молодые пути)
5 — б (Черно-белая)
6 — а (Уплачивать членские взносы)
7 — г (Съезд ВЛКСМ).
Набрали 7/7? Поздравляем! Вы настоящий комсомолец и гордо несете это звание сквозь года.
Если допустили ошибку — лучше пройти тест заново и доказать всем, что память о комсомоле вечна и нерушима.
Поделитесь своими результатами с друзьями и узнайте, кто из вас
настоящий комсомолец!