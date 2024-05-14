"Моя рыбочка золотая": Дубцова проталкивает сына на большую сцену

Исполнительница хитов "О нем", "Давай обнимемся в последний раз", "Как ты? Где ты?", "Люби меня долго", "Кому, зачем?" предъявила наследника с большим потенциалом.

Артистка опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором ее 18-летний сын Артем демонстрирует вокальные данные. Подпись к видео "Моя рыбочка золотая! Когда ж ты решишься официально запеть!" не оставила равнодушными поклонников певицы. Невероятно: сама Судьба наградила юношу талантом.

Однако, как признается Дубцова, решение о публичном дебюте Артема дается ей нелегко. "Вот мы все думаем и думаем, запеть официально или нет", – пишет артистка в Telegram. И причина не только в юношеской неуверенности или неготовности к славе.

Ирина Викторовна проталкивает сына на большую сцену. С такой властной родительницей ему обеспечена победа на конкурсах по вокалу. В то же время певица откровенно говорит о сложностях, проблемах, опасениях. "Детей артистов всегда ругают", — это опасение подкреплено не только чужим, но и личным опытом. "Из-за этого мы не пошли на новую "Фабрику", а Артёма звали", — жалуется певица.

Заявление, с которые обратилась Ирина Викторовна, поднимает важный вопрос о давлении, которое испытывают дети, выбравшие ту же профессию, что и родители. С одной стороны, уже в 18 они имеют идеальное преимущество в виде известности семьи, связей в шоу-бизнесе без конкурсов, возможностей для продвижения. С другой стороны — на них ложится тяжелая ноша родительского контроля и проблемного отношения публики.

В случае Дубцовой, ситуация осложняется тем, что сын, по признанию Ирины, долго не получал специальной подготовки "по вокалу". Как показал опыт, иногда публика ругает таких звездочек, легко жалуется, что впору им идти не на сцену, а рабочими на заводы, производства, фабрики.

"Ни одного раза Артем не был на занятиях по вокалу и т. д., просто музыку любит", – утверждает Ирина Викторовна.

Это обстоятельство может стать как дополнительным поводом для критики, так и аргументом в пользу исключительности блестящего таланта, которым совсем неожиданно и звездную маму наградила Всемогущая Судьба.