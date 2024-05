Билан отказался от предложения Киркорова стать его преемником

VII музыкальная премия ЖАРА MUSIC AWARDS cобрала всех звезд российской эстрады на грандиозном концерте в столичной ЦСКА-Арене. Дима Билан под занавес спел хит "Острой бритвой". А за кулисами его ждал корреспондент "Дни.ру".



В начале мая Филипп Киркоров сообщил, что мог бы передать свою корону лишь двум отечественным исполнителям — Сергею Лазареву и Диме Билану. При этом победителя "Евровидения" он счел неординарным и сложным артистом. Многие поклонники согласились с решением короля российской эстрады. Мол, достойный и правильный выбор того, кто придет на смену.

"Молодец, классно!" – отреагировал Дима Николаевич на заманчивое предложение Филиппа Бедросовича стать его преемником. Конечно, такая высокая оценка от нашего эстрадного "Примадона" важна и приятна. Уж он-то знает толк в шоу-бизнесе!

Но готов ли в реальности 42-летний Билан взойти на трон вместо 57-летнего Киркорова? Певец ответил на это отказом.

"У меня своя определенная история, – пояснил певец. – Как и свой путь".

Напомним, в 2006 году на конкурсе песни "Евровидение" в Афинах Филипп Киркоров был продюсером и постановщиком знаменитого номера с роялем Димы Билана, который представлял тогда Россию. Король российской эстрады тогда позвал на помощь своих греческих друзей. В итоге с песней Never Let You Go Билан занял второе место. А через пару лет уже привез в Россию победу.