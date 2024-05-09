Жена Брюса Уиллиса рассказала об изменениях в семье после обнародования диагноза актера

Эмма Хеминг рассказала о трудностях, с которыми столкнулась их семья после обнародования диагноза лобно-височной деменции у Брюса Уиллиса. На образовательной конференции AFTD 2024 жена актера поделилась своим опытом и решением публично раскрыть эту информацию.



Эмма активно поддерживает мужа в его борьбе с этим заболеванием и стала частью сообщества людей, сталкивающихся с подобными проблемами. Она подчеркнула важность открытости и честности перед своими дочерьми относительно состояния и болезни отца. Для нее было важно, чтобы дети понимали происходящее и видели, как семья поддерживает друг друга в такой сложной ситуации.



После того, как диагноз стал известен широкой публике, Эмма почувствовала облегчение и поддержку со стороны окружающих. Она отметила, что смогла найти необходимую поддержку для всей семьи и почувствовала, что груз с нее ушел.

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг встретились в 2007 году и поженились в 2009 году. У них две дочери, Мейбл и Эвелин, а также три дочери от предыдущего брака актера с Деми Мур. В 2022 году был поставлен диагноз афазии, а затем лобно-височной деменции у Брюса.

Решение семьи Уиллиса делиться своим опытом и борьбой с болезнью позволяет поднять осведомленность о проблемах деменции и показывает важность поддержки и понимания в таких ситуациях. Их история прямо сейчас становится примером того, как совместные усилия и честность могут помочь преодолеть сложности и объединить семью в трудные времена.