Видны раскрытые створки: раздобревшая Серябкина декорировала самое сокровенное

Ольга Серебкина предпочитает брать не столько песнями, сколько эпатажным внешним видом. Причем самой сексуальной частью своего холеного тела 39-летняя звезда считает грудь. И на каждом мероприятии стремится выставить ее, специально подчеркнуть, сделать центром внимания.
То лишенная без лифчика упругости грудь просто тянется к земле и сияет под пиджаком на голое тело.
А то кажется, что из сосков известной певицы сочится кровь. Но врачам тревожиться не стоит – это вовсе не значит, что у артистки есть воспалительные, гормональные и онкологические заболевания. Просто выбрала такой костюм, чтобы привлечь к себе внимание прессы и чем-то выделиться, заставить о себе говорить.
Для музыкальной премии "Жара" Серябкина декорировала самое сокровенное раскрытыми створками гигантского моллюска. Они были отчетливо видны сквозь прозрачную кофточку. Сразу вспомнились стихи Евгения Евтушенко:
Женщина всегда чуть-чуть, как море.
Море в чем-то женщина чуть-чуть.
Ходят волны где-нибудь в каморке,
спрятанные в худенькую грудь.
Певица, правда, несколько раздобрела за зиму и под прикрытой раковинами грудью виднелись жировые складки. Но радующей глаз картины они не портили – хорошего человека должно быть много!