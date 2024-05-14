Видны раскрытые створки: раздобревшая Серябкина декорировала самое сокровенное

VII музыкальная премия ЖАРА MUSIC AWARDS cобрала всех звезд российской эстрады на грандиозном концерте в столичной ЦСКА-Арене. Ольги Серябкиной хотя и не было в числе выступавших, но столь громкое событие она пропустить не могла. Не обошлось, правда, без провокации в ее стиле.



Ольга Серебкина предпочитает брать не столько песнями, сколько эпатажным внешним видом. Причем самой сексуальной частью своего холеного тела 39-летняя звезда считает грудь. И на каждом мероприятии стремится выставить ее, специально подчеркнуть, сделать центром внимания.

То лишенная без лифчика упругости грудь просто тянется к земле и сияет под пиджаком на голое тело.

А то кажется, что из сосков известной певицы сочится кровь. Но врачам тревожиться не стоит – это вовсе не значит, что у артистки есть воспалительные, гормональные и онкологические заболевания. Просто выбрала такой костюм, чтобы привлечь к себе внимание прессы и чем-то выделиться, заставить о себе говорить.

Для музыкальной премии "Жара" Серябкина декорировала самое сокровенное раскрытыми створками гигантского моллюска. Они были отчетливо видны сквозь прозрачную кофточку. Сразу вспомнились стихи Евгения Евтушенко:

Женщина всегда чуть-чуть, как море.

Море в чем-то женщина чуть-чуть.

Ходят волны где-нибудь в каморке,

спрятанные в худенькую грудь.



Певица, правда, несколько раздобрела за зиму и под прикрытой раковинами грудью виднелись жировые складки. Но радующей глаз картины они не портили – хорошего человека должно быть много!