"Это тренд сезона": Ирина Пегова в дырявой шапке удивила народ

Звезда фильма "Прогулка" пожаловалась на отсутствие нужной одежды. Она поделилась переживаниями с публикой в Telegram.

Популярная блондинка, кинодива, актриса театра и просто хороший человек вышла на связь в День Победы, обратившись к поклонникам, а также всем тем, кто следит за ее жизнью. Знаменитость записала видео, шагая по российской столице, по набережной Москвы-реки мимо Большого Москворецкого моста. Погода для весны выдалась нелетная, ветреная и дождливая, однако Ирина Пегова, чей блог фанаты смотрят годами, с восхищением наслаждалась видами Москвы, улыбалась и прихорашивалась на камеру.

Все гениальное — просто, но все-таки устраивать променад в ненастье, тем более вдоль реки, без теплой одежды рискованно. Особенно отличилась наша звезда: надела на себя дутый голубой жилет с капюшоном, черный свитер, круглые черные очки. Что главное, она неожиданно предстала в серой дырявой шапке, чем удивила народ.

На видео блондинка показала светящийся фонтанчик в опоре моста, а также себя любимую с разных ракурсов. Артистка дала понять, что прогулка понравилась, однако публике кинодива все же пожаловалась. В отсутствии теплой одежды она нашла минусы.

"Вот перчатки я сегодня не достала, это большая ошибка! Всем весны! Я надеюсь, не только я одна все зимние вещи убрала в дальний угол? Я даже отвезла все это на дачу", — обратилась к поклонникам с некоторой досадой Ирина Пегова.

Подписчики оценили, как здорово выглядит актриса театра, а также поздравили ее в День Победы. Но главное украшение, то есть шапочку "с вентиляцией", оценили не все фанаты.

"Отняла, блин, у моли шапочку!!)) Доесть не дала, эх", "Это тренд сезона", — иронично обсудили аксессуар комментаторы.

Напомним, после праздничных выходных актриса продолжит играть с труппой МХТ имени Чехова для жителей и гостей Москвы: она появится в драме "Бег", а также в комедии "№ 13D". Не теряют актуальности и последние ленты, в которых снялась Ирина Пегова: "Катарсис", "Царская прививка", "Политех", "Беспринципные в деревне" и другие картины.