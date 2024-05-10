Ничего не поделать: почему формируется выученная беспомощность и как ее преодолеть

Сегодня наблюдается тренд на чрезмерный фатализм и чрезмерно бережное отношение к себе, что часто приводит к так называемой выученной беспомощности.



"Дни.ру" решили обсудить это явление вместе с Жанной Казанской, женским наставником и предпринимателем, основателем женского сообщества Woman Wings.

Выученная беспомощность – это состояние, когда человек создает себе установку, что он не может повлиять на ситуацию или изменить свою жизнь, и непоколебимо в это верит. Люди зачастую ощущают себя бессильными и лишенными контроля над своей жизнью.

Для них характерен образ мышления по типу: "ничего уже не изменить", "так будет всегда", "опять это случается именно со мной", "не буду пробовать, точно ничего не получится", "не жили богато, нечего и начинать" и т. д. Если же случается что-то хорошее, человек с таким образом мыслей будет считать это случайностью.

Одной из причин может быть негативный опыт в прошлом, когда человек сталкивался с трудностями, не достигал поставленных целей или сталкивался с неудачами. Часто, люди рано опускают руки и принимают полученный исход, отказываясь предпринимать дальнейшие действия. Проще сдаться и сетовать на неудачу в делах, чем двигаться к цели, несмотря ни на что.

Также травмирующая среда и негативно настроенное окружение может сформировать привычку обращаться к этому подходу. Например, если в семье принято во всем винить кого-то, например, соседей или ЖКХ, лишь жаловаться, а не пытаться изменить свою жизнь, скорее всего, что такой образ мыслей будет восприниматься нормой. Так, причинно-следственная связь "мое действие – мой результат" нарушается.

Ключевым аспектом в преодолении выученной беспомощности является изменение отношения к неудачам и трудностям, осознание своих мыслей и установок. Вместо того чтобы рассматривать неудачи как конечный результат или приговор, важно принимать их как уроки и опыт, который в дальнейшем сделает вас сильнее и мудрее. Переоценка своих убеждений и начало действий в направлении изменений также в этом помогут.

Также важно развивать позитивное мышление. Если замечать маленькие победы и успехи, хвалить себя за них, то это будет способствовать формированию новых убеждений и укреплению веры в собственные возможности.