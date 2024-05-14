"Ощущение нафталина": молодая жена Петросяна врезала известной актрисе

Стало известно о неожиданной реакции Брухуновой после посещения театра.

35-летняя Татьяна вся в трудах, вся в заботах: то неуместный чепчик купить, то записать видео в соцсети, то улыбнуться фальшиво, то принести детей 78-летнему пенсионеру и страстно уверять, что постаралась сама. При этом у супруги комика есть как поклонники, так и противники. Спасает ее репутацию Евгений Ваганович, как рыцарь без страха и упрека.

Однако наличие уважаемого супруга не приносит Татьяне ни развитой эмпатии, ни уважения к чужому труду. Публика недоумевает: почему женщина из провинции, трудившаяся простой помощницей, позволяет себе чрезмерно острые высказывания относительно других людей в РФ?

Ведь если бы не Степаненко, которая приютила Брухунову в своем доме в начале века, дала ей возможность заработать на жизнь, она могла бы так и остаться в провинции. Именно Елена Григорьевна решила судьбу Татьяны, а та отплатила ей разменной монетой, разрушила 30-летний брак именитой четы.

13 мая молодая жена Петросяна посетила спектакль петербургского театра "Комедианты" и выразила неоднозначное мнение по поводу увиденного на сцене. С одной стороны, ей понравилась игра Марии Смольниковой. С другой стороны — режиссура известной Нины Мещаниновой произвела на бывшую провинциалку неприятное впечатление. Обладательница почетного звания "Заслуженная артистка РФ" вызвала шквал эмоций у жены Петросяна.

"Почему актриса Нина Мещанинова определила себя как режиссера, мне не ясно, и даже обидно за актерский состав молодых и крепких артистов, поскольку Мещанинова пела… фальшиво и зубодробительно неприятно. Тем самым просаживая работу других артистов. Вокал слабый, часто неуместный, вызывая в зале перешептывания публики, обнулял накал страстей... Все два с половиной часа меня не покидало ощущение нафталина, старины с душком..." — врезала известной актрисе Брухунова едкой речью.

Сама Нина Ивановна пока не удостоила ее ответом. В том ли дело, что в действительности у нее сильный вокал? Видимо, жизнь научила ее не упрекать модниц в чепчиках за слабо развитую эмпатию и делить обиды на два. Примечательно, что Мещанинова в своей жизни пела достаточно качественно и приятно, поэтому получила художественную премию "Петрополь". К тому же она получила образование под руководством народного артиста России, профессора 3.Я. Корогодского.

Евгений Ваганович от комментариев воздержался. В 78 лет Петросян хоть и выводит жену в люди, становится ясно: в РФ разделить его заботы и составить ему достойную пару могла только одна Елена Григорьевна, хотя ей уже давно не 35.