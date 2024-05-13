Объявлена суровая правда об отношениях Пугачевой и Орбакайте

Появились данные о конфликтах. Сообщается, что инициатором событий является Пугачева.

В настоящее время Примадонна и ее дочка Кристина не разлей вода. Их объединяют теплые отношения, полные гармонии и благополучия. Люди, знакомые с биографией обеих, помнят о непростом детстве Кристины и склонны делать выводы, что сегодняшняя идиллия – результат терпимости и стремления к миру, присущих Кристине. Что же в прошлом омрачало отношения Орбакайте и Пугачевой?

О суровой правде сообщает "Popcake". Оказывается, в отношениях Примадонны и Кристины происходили весьма острые конфликты. В порыве гнева Примадонна вынуждала ребенка искать укрытие в ванной комнате, где среди воды дочь могла недолго отдохнуть от давления царственной матери.



Более того, были случаи, когда особенно ожесточалась Примадонна. Она бросала различные предметы в Орбакайте, попадавшиеся под руку. Однажды причиной грозного поведения стало нежелание подопечной надевать шапку. Девочка аргументировала свой отказ неудобной застежкой на шапочке, но мать это не остановило. Разумеется, в конечном счете сдалась Кристина, все же уступила Примадонне.

Публика, узнающая об этих подробностях только сейчас, удивляется разительному контрасту в отношениях Пугачевой/Орбакайте. Сегодня подобные конфликты Примадонны с ее младшими детьми немыслимы. Возможно, Алла Борисовна сменила гнев на милость по просьбе самой Кристины?