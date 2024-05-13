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Понедельник 13 мая

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Отказавшаяся от изысков Лариса Гузеева объявилась в деревне

Отказавшаяся от изысков Лариса Гузеева объявилась в деревне
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Лариса Гузеева решила провести время отдыха у своего брата Виталия. Родственник звезды живет с семьей в деревне под Оренбургом.

В своем личном блоге Лариса поделилась впечатлениями от проведенного времени за городом, подчеркивая простоту и уют деревенской жизни. Брат Ларисы проживает в небольшом одноэтажном доме в селе Нежинка. Здесь царит спокойствие и умиротворение, и Гузеева наслаждается атмосферой деревенского быта.

Во время отдыха она проводит время на свежем воздухе, готовится к встрече с другими членами семьи и наслаждается общением с близкими. Дом брата Ларисы ухожен и уютен. На участке стоит кирпичный мангал, беседка, колодец, огород, а также цветы и деревья. Здесь нет излишеств или пафоса, но чувствуется забота и тепло хозяина. Лариса радуется отдыху в такой атмосфере и наслаждается простотой и красотой жизни за городом.

Актриса поделилась с подписчиками моментами из своего отдыха, описывая встречи с родственниками и готовку национальных блюд. Она выразила свое восхищение настоящей человеческой жизнью, которую находит в окружении своей семьи в деревне под Оренбургом.

Лариса Гузеева показала, что умеет наслаждаться простотой и уютом деревенской жизни, проводя время отдыха у брата в деревне. Этот опыт позволил ей отдохнуть душой, насладиться общением с близкими и оценить прелести спокойной и размеренной жизни за городом.

ДНИ в Telegram

13 мая 2024, 11:50
Лариса Гузеева. Фото: соцсети
7 дней✓ Надежный источник

Фоторепортаж

SHAMAN, Гузеева и другие: что не умеют делать звезды шоу-бизнеса

Фото: Alexander Keltik / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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