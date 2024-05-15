Рецепт чая "масала": вкусный и полезный напиток превзойдет высокие ожидания

1. Черный перец, привезенный из Индонезии в XVI веке; 2. имбирь, что завезен из Китая в Индию, начиная примерно с III века до н. э; 3. кардамон, выращиваемый в горных районах Южной Индии с незапамятных дней, как минимум, с IX в. до н. э.
Вместе с местной корицей и гвоздикой они создают пряный вкус и аромат смеси "масала". Добавим к специям главный ингредиент — крепкий черный чай, выращенный на высокогорье Ассама, и получим эталонный напиток, который согреет в холодный день и подарит комплекс пользы.
Согласно аюрведе, особенно полезным этот чай будет для 1-ной категории людей. Все делятся на 3 категории: 1) люди «ветра» Вата (худые, склонные к простудам и переломам), 2) люди «желчи» Питта (средней комплекции, склонные к болезням «жара» и кожи), 3) люди «слизи» Капха (полные, склонные к набору веса и задержке воды). Есть представители и смешанных категорий, например, Вата-Капха, Вата-Питта. Однако в первую очередь чай «масала» принесет пользу именно Капхе. Давайте его попробуем и оценим, но сначала приготовим.
Состав ингредиентов для чая:
- 2 стакана воды;
- 1 стакан молока (коровьего или соевого);
- 2 ч. л. высококачественного черного чая;
- 1/2 ч. л. свежего тертого имбиря;
- 3 шт. кардамона;
- 1 палочка корицы;
- 3-4 шт. гвоздики;
- 1/3 ч. л. черного перца;
- 1-2-3 ч. л. меда.
Готовим чай!
1: В кастрюле соединяем воду, измельченные специи: корицу, гвоздику, кардамон и перец. И обязательно берем имбирь.
2: Доводим до кипения, ослабляем огонь, варим 3-4 минуты, чтобы усилить пряный вкус и аромат.
3: Добавляем чайные листья и снова варим: еще 1-3 минуты.
4: Добавляем молоко, снова доводим до кипения и сразу убираем с огня.
5: Процеживаем чай масала, убираем лишние специи.
В финале ломаем стереотипы и берем реванш над всеми кулинарами индийского континента. Добавляем мед и подаем напиток горячим — идеально!
Взрослые и дети, мужчины и женщины, профессионалы и любители готовят этот чай масала. Но далеко не каждый способен подать пример. Если вам повезло взрастить в себе превосходный кулинарный талант на 5+ — примите наши поздравления! Вы — эталон.