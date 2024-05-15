Рецепт чая "масала": вкусный и полезный напиток превзойдет высокие ожидания

Кабаева дала публичное обещание Тесты Собчак высказалась о внучке Ротару Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: угадайте по кадру кино СССР о Великой Отечественной войнеТест: угадайте по кадру кино СССР о Великой Отечественной войне Тест: отгадайте фильмы СССР с цветочными названиями по кадрамТест: отгадайте фильмы СССР с цветочными названиями по кадрам ТЕСТ для настоящих любителей фильма "Москва слезам не верит"ТЕСТ для настоящих любителей фильма "Москва слезам не верит" Помните ли вы фильм "В бой идут одни "старики"? – тест для ценителей советского кино о ВОВПомните ли вы фильм "В бой идут одни "старики"? – тест для ценителей советского кино о ВОВ

Лента новостей

Среда 15 мая

03:08Рецепт чая "масала": вкусный и полезный напиток превзойдет высокие ожидания 00:025 способов избавиться от морщин вокруг рта 19:48Юрий Куклачев прервал молчание после перенесенного инфаркта 18:00Разлученная с единственным ребенком Кадышева оказалась перед сложным выбором 17:25"Скорая" не приехала: актер Иван Краско сдался после инсульта 16:26Объявившая о важном решении Виктория Боня стала другим человеком 15:19Знаменитого артиста и телеведущего погубил рак простаты – неожиданно 13:10Куда сходить в Москве и России: афиша с 16 по 31 мая 11:04"Моя рыбочка золотая": Дубцова проталкивает сына на большую сцену 10:03ТЕСТ для настоящих знатоков фильма "Карнавальная ночь" 09:39Видны раскрытые створки: раздобревшая Серябкина декорировала самое сокровенное 09:30"Старина с душком": молодую жену Петросяна не покидает ощущение нафталина 09:06Елена Летучая раскрыла все подробности семейной жизни 08:44Билан отказался от предложения Киркорова стать его преемником 06:18Анна Михалкова отмечает 50-летие: вспоминаем интересные факты из жизни актрисы в ее юбилей 03:21Рене Зеллвегер пыталась зайти в чужой дом и чуть не сломала замок соседям 00:0482-летний Лев Лещенко сделал громкое заявление о своих заработках 23:12Объявлена суровая правда об отношениях Пугачевой и Орбакайте 22:02После 10 лет брака Чумаков и Ковальчук провели шикарную свадьбу 20:04Лидеры российского шоу-бизнеса прокомментировали приговор Бишимбаева 16:26Бузова рассекретила свой настоящий вес: "Никто не поверит" 14:10Продавшая роскошную квартиру в центре Москвы Дапкунайте погрязла в долгах 12:59Гагарина впервые откровенно рассказала о тяжелом разводе Исхаковым 11:54Пусть молодой муж кормит: Пугачеву лишили пенсии в Израиле 11:50Отказавшаяся от изысков Лариса Гузеева объявилась в деревне 10:27Уехавший из России внук Пугачевой попросил Орбакайте о помощи 10:05Заковыристый ТЕСТ для настоящих знатоков фильма "Служебный роман" 09:03Опасающийся транжирства своих детей Сафронов решил оставить квартиру государству 05:2060 лет, а кто даст? Распутина отмечает юбилей 00:025 книг, в которых герои прошли путь от ненависти к любви 18:09Мечты сбываются, когда складываются три обстоятельства 13:59Айза рассказала о борьбе с Гуфом за алименты для сына 10:23Тест: отгадайте фильмы СССР с цветочными названиями по кадрам 10:14Бывший мужик в дерзкой мини-юбке победил на "Евровидении" 01:40Жена Петросяна раскрыла проблемы с головным мозгом и сосудами – голова лопается 00:01В ресторане Butler открыли сезон "философским" сетом 21:02Известный актер ушел на 85 году жизни 17:12Карета превратилась в тыкву: как избежать главной ошибки Золушки 11:42Олимпийская чемпионка Кабаева дала публичное обещание 10:32Тест для родившихся в СССР: ответят верно только комсомольцы 23:02Напоказ: Анна Седокова не сдерживается на публике 19:06Ничего не поделать: почему формируется выученная беспомощность и как ее преодолеть 14:02МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕСТ: отгадайте советские песни по одной строчке 09:55"Это тренд сезона": Ирина Пегова в дырявой шапке удивила народ 03:17Два рецепта сытных супов: перловый с грибами и гороховый 20:07Пехота Победы: Гайдай, Смоктуновский, Этуш и Пуговкин на защите Родины 15:18"Давайте восклицать!": 5 лучших песен Булата Окуджавы 10:06Тест: угадайте по кадру кино СССР о Великой Отечественной войне 06:29Ивлеева намекнула на свое участие в "Орел и решка" – создатель шоу открестилась от ведущей 03:47Вдова Шатунова кричит на поклонников певца из-за непотребств на его могиле
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Рецепт чая "масала": вкусный и полезный напиток превзойдет высокие ожидания

Рецепт чая "масала": вкусный и полезный напиток превзойдет высокие ожидания
129

Это идеальное вкусовое путешествие сквозь века и страны, моря и океаны, горы и равнины, дни и ночи, мечты и реальность. В каждом глотке и каждом чаепитии – история превосходных специй.

1. Черный перец, привезенный из Индонезии в XVI веке; 2. имбирь, что завезен из Китая в Индию, начиная примерно с III века до н. э; 3. кардамон, выращиваемый в горных районах Южной Индии с незапамятных дней, как минимум, с IX в. до н. э.

Вместе с местной корицей и гвоздикой они создают пряный вкус и аромат смеси "масала". Добавим к специям главный ингредиент — крепкий черный чай, выращенный на высокогорье Ассама, и получим эталонный напиток, который согреет в холодный день и подарит комплекс пользы.

Фото: freepik.com / @freepik

Согласно аюрведе, особенно полезным этот чай будет для 1-ной категории людей. Все делятся на 3 категории: 1) люди «ветра» Вата (худые, склонные к простудам и переломам), 2) люди «желчи» Питта (средней комплекции, склонные к болезням «жара» и кожи), 3) люди «слизи» Капха (полные, склонные к набору веса и задержке воды). Есть представители и смешанных категорий, например, Вата-Капха, Вата-Питта. Однако в первую очередь чай «масала» принесет пользу именно Капхе. Давайте его попробуем и оценим, но сначала приготовим.

Состав ингредиентов для чая:

  • 2 стакана воды;
  • 1 стакан молока (коровьего или соевого);
  • 2 ч. л. высококачественного черного чая;
  • 1/2 ч. л. свежего тертого имбиря;
  • 3 шт. кардамона;
  • 1 палочка корицы;
  • 3-4 шт. гвоздики;
  • 1/3 ч. л. черного перца;
  • 1-2-3 ч. л. меда.

Готовим чай!

1: В кастрюле соединяем воду, измельченные специи: корицу, гвоздику, кардамон и перец. И обязательно берем имбирь.

2: Доводим до кипения, ослабляем огонь, варим 3-4 минуты, чтобы усилить пряный вкус и аромат.

3: Добавляем чайные листья и снова варим: еще 1-3 минуты.

4: Добавляем молоко, снова доводим до кипения и сразу убираем с огня.

5: Процеживаем чай масала, убираем лишние специи.

В финале ломаем стереотипы и берем реванш над всеми кулинарами индийского континента. Добавляем мед и подаем напиток горячим — идеально!

Фото: chezbeate / pixabay.com

Взрослые и дети, мужчины и женщины, профессионалы и любители готовят этот чай масала. Но далеко не каждый способен подать пример. Если вам повезло взрастить в себе превосходный кулинарный талант на 5+ — примите наши поздравления! Вы — эталон.

ДНИ в Telegram

15 мая 2024, 03:08
Фото: Midjourney
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Вкуснейшая выпечка к чаю: 3 простых рецепта с творогом / ягодами / сгущенкой

Фото: Freepik.com
Фото: Freepik.com
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain

По теме

Восемь рецептов согревающих напитков

Рецепты

Сюжеты Рецепты

5 способов избавиться от морщин вокруг рта

5 способов избавиться от морщин вокруг рта
Губы считаются самой привлекательной частью женского лица. Но с возрастом они теряют свой первоначальный объем, истончаются, а вокруг появляется сеточка из морщин (так называемый "кисет"). Это происходит из-за особенного строения круговой мышцы рта и ее активной мимики, из-за постепенного снижения выработки коллагена и эластина в коже. Подробностями с читателями "Дни.

Юрий Куклачев прервал молчание после перенесенного инфаркта

Юрий Куклачев прервал молчание после перенесенного инфаркта
Юрий Куклачев взбудоражил своих поклонников после того, как перенес инфаркт во время своего юбилейного концерта. Стало известно, что сложная операция на сердце была проведена успешно. Уже спустя месяц после происшествия Куклачев вышел на связь с общественностью, заявив, что поправляется и находится в санатории.

Разлученная с единственным ребенком Кадышева оказалась перед сложным выбором

Разлученная с единственным ребенком Кадышева оказалась перед сложным выбором
Певица Надежда Кадышева оказалась в сложной ситуации. В определенной момент она столкнулась с выбором между карьерой и материнством. 64-летняя артистка по сей день активно гастролирует по стране, собирая полные залы и не планирует покидать сцену.

"Скорая" не приехала: актер Иван Краско сдался после инсульта

"Скорая" не приехала: актер Иван Краско сдался после инсульта
Перепуганная толпа коллег окружила его. Немощный пенсионер потерял над собой контроль. Новостной сайт "ProZvezd" передал печальные новости. Старость – не битва, но осада.

Объявившая о важном решении Виктория Боня стала другим человеком

Объявившая о важном решении Виктория Боня стала другим человеком
Виктория Боня вновь вызвала бурю эмоций. Знаменитость предстала перед своими фанатами в новом образе. Недавно звезда опубликовала в своем телеграм-канале фотографию, на которой появилась в амплуа блондинки.

Выбор читателей

13/05ПндЗаковыристый ТЕСТ для настоящих знатоков фильма "Служебный роман" 14/05ВтрТЕСТ для настоящих знатоков фильма "Карнавальная ночь" 13/05ПндПусть молодой муж кормит: Пугачеву лишили пенсии в Израиле 13/05ПндБузова рассекретила свой настоящий вес: "Никто не поверит" 13/05ПндОбъявлена суровая правда об отношениях Пугачевой и Орбакайте 14/05Втр"Скорая" не приехала: актер Иван Краско сдался после инсульта