Рецепт чая "масала": вкусный и полезный напиток превзойдет высокие ожидания

Это идеальное вкусовое путешествие сквозь века и страны, моря и океаны, горы и равнины, дни и ночи, мечты и реальность. В каждом глотке и каждом чаепитии – история превосходных специй.



1. Черный перец, привезенный из Индонезии в XVI веке; 2. имбирь, что завезен из Китая в Индию, начиная примерно с III века до н. э; 3. кардамон, выращиваемый в горных районах Южной Индии с незапамятных дней, как минимум, с IX в. до н. э.

Вместе с местной корицей и гвоздикой они создают пряный вкус и аромат смеси "масала". Добавим к специям главный ингредиент — крепкий черный чай, выращенный на высокогорье Ассама, и получим эталонный напиток, который согреет в холодный день и подарит комплекс пользы.

Согласно аюрведе, особенно полезным этот чай будет для 1-ной категории людей. Все делятся на 3 категории: 1) люди «ветра» Вата (худые, склонные к простудам и переломам), 2) люди «желчи» Питта (средней комплекции, склонные к болезням «жара» и кожи), 3) люди «слизи» Капха (полные, склонные к набору веса и задержке воды). Есть представители и смешанных категорий, например, Вата-Капха, Вата-Питта. Однако в первую очередь чай «масала» принесет пользу именно Капхе. Давайте его попробуем и оценим, но сначала приготовим.

Состав ингредиентов для чая:

2 стакана воды;

1 стакан молока (коровьего или соевого);

2 ч. л. высококачественного черного чая;

1/2 ч. л. свежего тертого имбиря;

3 шт. кардамона;

1 палочка корицы;

3-4 шт. гвоздики;

1/3 ч. л. черного перца;

1-2-3 ч. л. меда.

Готовим чай!

1: В кастрюле соединяем воду, измельченные специи: корицу, гвоздику, кардамон и перец. И обязательно берем имбирь.

2: Доводим до кипения, ослабляем огонь, варим 3-4 минуты, чтобы усилить пряный вкус и аромат.

3: Добавляем чайные листья и снова варим: еще 1-3 минуты.

4: Добавляем молоко, снова доводим до кипения и сразу убираем с огня.

5: Процеживаем чай масала, убираем лишние специи.

В финале ломаем стереотипы и берем реванш над всеми кулинарами индийского континента. Добавляем мед и подаем напиток горячим — идеально!