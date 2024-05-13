Гагарина впервые откровенно рассказала о тяжелом разводе Исхаковым

Полина Гагарина редко открывает двери в свою личную жизнь. Певица предпочитает не распространяться по поводу трудностей и переживаний.



Тем удивительней оказалось то, что на YouTube-канале Надежды Стрелец певица впервые откровенно рассказала о своем разводе с фотографом Дмитрием Исхаковым. Их знакомство произошло в 2010 году на съемке для журнала, когда Полина переживала развод с актером Петром Кисловым. Фотографии, сделанные Исхаковым, поразили Гагарину, и они начали отношения, которые позже переросли в брак и привели к появлению на свет дочери Мии.

Однако в 2020 году пара объявила о разрыве, причиной которого, по словам Дмитрия, стала его слишком интенсивная работа. Полина призналась, что было очень тяжело пережить развод и потерю поддержки со стороны бывшего мужа. Она отметила, что ей было сложно отпустить его и признала себя послушной, готовой быть рядом с мужем. Тем не менее, певица верит в настоящую любовь и надеется на единодушных партнеров.

Несмотря на развод, Гагарина и Исхаков остались в хороших отношениях. Полине важно, чтобы у ее дочери был отец, и она ценит поддержку и общение между бывшими супругами ради детей. Дмитрий продолжает общаться со своей дочерью, и они умудряются поддерживать дружеские отношения.

Полина Гагарина также воспитывает сына Андрея от первого брака с актером Петром Кисловым. Дмитрий Исхаков установил хороший контакт с мальчиком и стал для него другом, что является еще одним показателем того, что важно сохранять дружеские связи и поддерживать хорошие отношения ради детей.

Полина Гагарина откровенно высказалась о своем разводе, подчеркнув важность поддержки и дружбы между бывшими супругами ради детей. Ее личная история служит примером того, как можно сохранить уважительные отношения после развода и продолжать поддерживать связь в интересах детей.

