Мечты сбываются, когда складываются три обстоятельства

Все это формируется еще с детства, когда нам говорят, например: "Вот закончишь школу/университет, тогда и…". В эти моменты и формируется привычка откладывать что-то важное или желаемое на неопределенный срок. Из-за этого мы живем несчастливую жизнь и притягиваем к себе таких же людей, друзей, партнеров, коллег.
Чтобы ваши мечты начали исполняться, следует начать жить настоящим. Как только вы станете счастливы, мир вокруг вас чудесным образом преобразится, а путь к цели станет более близким. И все же, вы должны быть готовы к тому, что для этого должны сложиться еще три обстоятельства:
Вы отдали в этот мир столько же, сколько взяли от него. Во всем существует баланс, поэтому, прежде, чем чего-то требовать, вы должны что-то отдать. Нельзя постоянно ждать помощи, если сами вы никому не помогаете.
Вы готовы к тому, чтобы ваша мечта исполнилась, верите в нее и понимаете ее ценность для себя. Если у вас есть хотя бы капля сомнений в ее осуществимости, то сразу появится много "но", а сама мечта начнет казаться все более далекой.
Вы готовы правильно использовать свою мечту. Мы часто делаем что-то не из собственных побуждений, а из-за чужих, навязанных нам установок. Заключаем несчастливые браки, потому что "часики тикают", годами остаемся на ненавистной работе, ведь уйти страшно, и т.д. Ваша мечта должна быть только вашей. Если ею вы закрываете чужую потребность, а не свою, то и ресурсов на ее исполнение у вас не будет.