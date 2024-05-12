Мечты сбываются, когда складываются три обстоятельства

Многие из нас страдают синдромом "отложенной жизни", который не дает наслаждаться настоящим и получать от него удовольствие. А в привычки вместе с тем входят постоянные жалобы и тоска по временам, когда "трава была зеленее".



Все это, конечно, мешает нам достигать целей и исполнять наши мечты. О том, что же все-таки нужно, чтобы перебороть "отложенную жизнь" и начать двигаться к исполнению желаемого, читателям "Дни.ру" рассказывает Жанна Казанская, женский наставник и предприниматель, основатель женского сообщества Woman Wings.

Что вообще такое синдром "отложенной жизни"? Это установка, которую мы даем себе, в ожидании чего-то очень большого и значимого в жизни. И нет, само ожидание чего-то от жизни не является чем-то плохим. Но именно из-за него мы начинаем воспринимать текущую реальность как некую репетицию и, конечно, проживаем ее совсем не так, как хотелось бы.

Все это формируется еще с детства, когда нам говорят, например: "Вот закончишь школу/университет, тогда и…". В эти моменты и формируется привычка откладывать что-то важное или желаемое на неопределенный срок. Из-за этого мы живем несчастливую жизнь и притягиваем к себе таких же людей, друзей, партнеров, коллег.

Чтобы ваши мечты начали исполняться, следует начать жить настоящим. Как только вы станете счастливы, мир вокруг вас чудесным образом преобразится, а путь к цели станет более близким. И все же, вы должны быть готовы к тому, что для этого должны сложиться еще три обстоятельства:

