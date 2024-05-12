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Воскресенье 12 мая

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Мечты сбываются, когда складываются три обстоятельства

Мечты сбываются, когда складываются три обстоятельства
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Многие из нас страдают синдромом "отложенной жизни", который не дает наслаждаться настоящим и получать от него удовольствие. А в привычки вместе с тем входят постоянные жалобы и тоска по временам, когда "трава была зеленее".

Все это, конечно, мешает нам достигать целей и исполнять наши мечты. О том, что же все-таки нужно, чтобы перебороть "отложенную жизнь" и начать двигаться к исполнению желаемого, читателям "Дни.ру" рассказывает Жанна Казанская, женский наставник и предприниматель, основатель женского сообщества Woman Wings.
Фото: Midjourney / Дни.ру
Что вообще такое синдром "отложенной жизни"? Это установка, которую мы даем себе, в ожидании чего-то очень большого и значимого в жизни. И нет, само ожидание чего-то от жизни не является чем-то плохим. Но именно из-за него мы начинаем воспринимать текущую реальность как некую репетицию и, конечно, проживаем ее совсем не так, как хотелось бы.

Все это формируется еще с детства, когда нам говорят, например: "Вот закончишь школу/университет, тогда и…". В эти моменты и формируется привычка откладывать что-то важное или желаемое на неопределенный срок. Из-за этого мы живем несчастливую жизнь и притягиваем к себе таких же людей, друзей, партнеров, коллег.

Фото: Midjourney / Дни.ру

Чтобы ваши мечты начали исполняться, следует начать жить настоящим. Как только вы станете счастливы, мир вокруг вас чудесным образом преобразится, а путь к цели станет более близким. И все же, вы должны быть готовы к тому, что для этого должны сложиться еще три обстоятельства:

  • Вы отдали в этот мир столько же, сколько взяли от него. Во всем существует баланс, поэтому, прежде, чем чего-то требовать, вы должны что-то отдать. Нельзя постоянно ждать помощи, если сами вы никому не помогаете.

  • Вы готовы к тому, чтобы ваша мечта исполнилась, верите в нее и понимаете ее ценность для себя. Если у вас есть хотя бы капля сомнений в ее осуществимости, то сразу появится много "но", а сама мечта начнет казаться все более далекой.

  • Вы готовы правильно использовать свою мечту. Мы часто делаем что-то не из собственных побуждений, а из-за чужих, навязанных нам установок. Заключаем несчастливые браки, потому что "часики тикают", годами остаемся на ненавистной работе, ведь уйти страшно, и т.д. Ваша мечта должна быть только вашей. Если ею вы закрываете чужую потребность, а не свою, то и ресурсов на ее исполнение у вас не будет.

ДНИ в Telegram

12 мая 2024, 18:09
Фото: Midjourney / Дни.ру
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Фоторепортаж

Кожевникова вдохновляет на воплощение мечты

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