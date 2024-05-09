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Четверг 9 мая

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"Давайте восклицать!": 5 лучших песен Булата Окуджавы

"Давайте восклицать!": 5 лучших песен Булата Окуджавы
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9 мая – всегда памятное время для россиян, но именно в 2024 году эта дата вдвойне особая. Сегодня не только 79 лет со Дня Победы в 1945 году, но и 100-летие со дня рождения одного из самых проникновенных бардов России.

Булат Окуджава — талант с большой буквы, который был не только композитором, но и поэтом. И хотя до своего 100-летия он не дожил 27 лет. Его песни, наполненные чувственной лирикой и тонкой иронией, стали голосом нескольких поколений, отражая их мечты, надежды и переживания.

В день рождения барда 9 мая одни эмоции: сегодня впору встрепенуть память и выделить 5-ку самых лучших песен Окуджавы, ставших особыми жемчужинами в российской музыке. Их хочется слушать денно и нощно — давайте!

Кадр YouTube / @SMOTRIM_KULTURA

"Виноградная косточка"

Эта песня – ода дням жизни, любви и надежде. В ней по-детски простые слова сплетаются в философскую притчу о том, как из маленькой косточки может вырасти целый виноградник, как из маленького поступка может вырасти большое счастье.

"Молитва"

В этой песне Окуджава обращается к Богу, мечтая не о славе или богатстве, а о даре любви и сострадания. Простая мелодия и искренние слова отражают атмосферу тихой молитвы, наполняя душу покоем и надеждой. Очень актуально 9 мая!

"Песенка о бумажном солдатике"

Эта, казалось бы, детская песенка, на самом деле нужна большим! Чувственная аллегория о судьбе человека, о противостоянии мечте и реальности, о смелости и доброте.

"Полночный троллейбус"

Что особенного в этой песне? Ночной троллейбус временно становится символом жизни, несущейся сквозь темноту ночи. Пассажиры – это мы, люди, со своими радостями и печалями, надеждами и переживаниями!

Кадр YouTube / @gtrfmusic

"Давайте восклицать"

Эта песня – громкий голос оптимизма и вере в лучшее. К чему нас призывает поэт Окуджава? Наполнять жизнь, ценить мгновения времени и искренне выражать свои чувства.

Созданные Окуджавой песни – это не просто музыка! Это — целая вселенная, наполненная глубокими смыслами и эмоциями. Они учат нас быть добрее, искреннее, смелее. Они являются отражением важности любви, дружбы и веры в себя.

Так давайте же в этот день (9 мая) восклицать, петь и чувствовать жизнь, как учил и продолжает учить великий бард!

ДНИ в Telegram

9 мая 2024, 15:18
Фото: Midjourney / Дни.ру
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Фото: Ingram Images / Global Look Press / www.globallookpress.com
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