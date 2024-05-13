Бузова рассекретила свой настоящий вес: "Никто не поверит"

Ольга сделала официальное заявление и признание во время интервью. Интригующий и щекотливый вопрос ей задала олимпийская чемпионка – Ляйсан Утяшева.

В числе гостей Youtube-шоу "Дерзкая готовка" в этом году побывали многие: Анастасия Волочкова, Василиса Володина, Виктория Боня, Ксения Бородина, Катя Лель. Однако бесспорным героем нового выпуска стала Бузова! Она появилась на кухне дома Утяшевой, улыбнулась и принялась рассказывать о жизни.

38-летняя певица задумалась о минувших 20 годах работы на телевидении, о приготовлении бутербродов, и самое главное — рассекретила свой настоящий вес. При этом, то ли в шутку, то ли всерьез, отметила: никто не поверит.

"Если скажу — никто не поверит! Потому что у меня тяжелая кость! То есть нужно смотреть не на вес, а на то, как я выгляжу. Сейчас у меня—68! Для моего роста 1,78 м и для моей структуры... Я недавно фиксировала этот результат! Метр 78. У меня очень тяжелая кость. У меня никогда не будет идеальных коленок и лодыжек", — резюмировала победительница "Песни года-2023".

"Вот я обожаю твои коленки, коленки Сары Джессики Паркер, коленки Виктории Бекхэм. Вот эти острые точеные коленки... И у Бони коленки!" — удивила экс-участница "Дома-2" олимпийскую чемпионку. В этот решающий момент выпуска от 13 мая Утяшева засияла на фоне Бузовой.