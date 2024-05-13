После 10 лет брака Чумаков и Ковальчук провели шикарную свадьбу

Певица заинтриговала подписчиков в Telegram-канале новой публикацией.



12 мая 2024 года она опубликовала кадр: с мужем и сообщением о пышном торжестве, церемонии бракосочетания. Люди, которые прочли текст невнимательно, подумали, что Алексей и Юлия решили повторить свадебные клятвы после 10 лет брака и 16 лет близких отношений.

Однако, внимательно прочитав текст публикации, становится ясно, что главной героиней праздника стала не Ковальчук. Она и ее муж лишь выступили в роли почетных гостей, ведущих масштабного свадебного фестиваля. Они провели шикарную массовую свадьбу, где 151 жених и 151 невеста одновременно сказали заветное "да".

"Сегодня провели просто невероятное количество свадеб—сразу 151!" — отметила Юлия.

Такой формат торжества, безусловно, необычен и привлекает внимание из-за масштаба. Но возникает вопрос: насколько искренним и душевным может быть праздник, разделяемый сразу 150 парами влюбленных? Ведь свадьба – это, прежде всего, личный момент отношений, наполненный особым смыслом для 2-х близких, влюбленных людей.

Сам факт, что артистка и Чумаков, будучи семейной парой со стажем, поделились этой новостью, наводит на размышления. Возможно, наблюдая за счастьем молодоженов, они вспомнили о собственной свадьбе, о своем трепете и волнении 1-го октября 2013го. Или решили подумать о главном: о ценности брака, его смысле, формате, вопросах искренности, душевности.

Для женихов, для их невест, гостей, ведущих церемонии бракосочетания важно, чтобы праздник, вне зависимости от его масштаба, был наполнен не только шиком, но и личным счастьем, и вниманием.

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