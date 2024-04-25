Эмбер Херд отпраздновала день рождения в одиночестве после громкого суда с Джонни Деппом

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Четверг 25 апреля

03:28Эмбер Херд отпраздновала день рождения в одиночестве после громкого суда с Джонни Деппом 00:51Вечному холостяку Аль Пачино – 84 года: вспоминаем яркий путь легендарного актера 22:05"Вокалу никогда не училась": вот почему Успенская опозорилась на всю страну 18:55Найдена замена загремевшей в психушку Светлане Светличной 16:38Ксения Бородина обратилась к россиянкам с важным для всех заявлением 15:57Внезапная весть о состоянии 70-летнего Ярмольника вызвала резонанс 13:34Сложный тест на знание советских актеров: верно ответит только истинный знаток кино СССР 12:35Что происходит с певицей МакSим после тяжелой зависимости и когда она вернется на сцену 11:17Летальное ДТП и кома: заявлено о гибели скандального блогера Лены Миро 10:31Новые данные об УДО Михаила Ефремова поставили общественность на уши 08:43Назван типаж женщин, который покорит сердце неприступного Дмитрия Нагиева 06:07Юлианна Караулова все хорошеет: певице исполнилось 36 лет 03:08Как подготовить кожу к беременности: рекомендации эксперта Ткаченко 00:01Был уборщик, а стал звездой: легендарный Бон Джови выдал секрет успеха 20:41Татьяна Буланова спасает погрязшего в долгах мужа 19:36Наплевавшую на свои обязательства Меган Маркл назвали мошенницей 17:48Стало известно о состоянии Елены Летучей после перенесенной операции 17:05Актрису Захарову заподозрили в новой беременности 16:01Ясновидящая закопала совершившую фатальную ошибку Кудрявцеву 14:56Пугачеву заметили с рукой между ног Галкина*: он улыбался 13:33После слухов о разводе Маликов признал неприятную правду 11:47Лицо сжегшего кожу сына Елены Яковлевой сильно изменилось 08:07Тест: отгадайте советский фильм по кадру с женщиной в платочке 06:53Дженнифер Лопес празднует долгожданную продажу элитного пентхауса за 25 миллионов долларов 03:34Джиджи Хадид отмечает 29-летие: разбираем 5 уникальных фэшн-приемов модели 00:22Лучше оставаться дома: Василиса Володина назвала опасные дни в мае 21:46Повлияла Акиньшина? 38-летний Козловский достиг точки невозврата 19:26Виторган внезапно оказался без трусов: вот что потеряла Собчак 15:59Сын Маслякова вышел на связь после новости об уходе ведущего 14:23Угадайте советского актера по прозвищу: сложный тест для знатоков кино СССР 13:45В парке "Яуза" будет создано пять тематических маршрутов – Собянин 11:17Паулс категорически отказался от встреч с уехавшей в Израиль Пугачевой 09:49Старшая дочь Седоковой рассказала, как певица одна кормила семью после разлада с мужем 08:36Успенская потратила на бриллианты ради премии "Шансон года-2024" бешеные деньги: названа сумма 07:23Ленин на ладони: памятники вождю в разных городах России – часть 3 06:05Веселые собаки плескаются в грязи и ломают стереотипы – видео 03:15Психология успеха: как добиться поставленной цели? 00:02Эмоции и здоровье: как их проживать, а не заедать 21:07"При виде крови охватывала гордость": Волочкова совсем себя извела 18:04Джон Леннон и его "Четыре столпа судьбы": тайна гибели музыканта 15:08Гимнастика от Джуны: 16 упражнений звездного экстрасенса СССР 12:18Тест: отгадайте мировых знаменитостей 19 века по кадрам из фильмов 09:08Шесть лет без Нины Дорошиной: вспоминаем лучшие роли советской актрисы 06:05Спорт в российском кино: "Молодежка", "Легенда №17" и другие киноленты 03:10Майские праздники с пользой для здоровья: советы врача 00:09Народный праздник Родион Ледолом: приметы и традиции 21 апреля 21:05Стоит задуматься: 5 книг с поучительным сюжетом 18:02Почему Регина Тодоренко такая красивая: показываем и рассказываем 15:05ТЕСТ: вспомните название фильма СССР по кадру с животным 12:10Мудрость бывших ведущих "Дома-2": советы Бородиной, Собчак и Бузовой
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Эмбер Херд отпраздновала день рождения в одиночестве после громкого суда с Джонни Деппом

Эмбер Херд отпраздновала день рождения в одиночестве после громкого суда с Джонни Деппом
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Эмбер Херд отметила свое 38-летие в одиночестве. Она поделилась с поклонниками особым моментом.

В своем посте в социальных сетях она рассказала о том, как провела день рождения в стиле шампанского, демонстрируя фото, на котором она наслаждается бокалом шампанского в винном погребе. В этот особенный день звезда фильма "Аквамен" выбрала золотистый свитер с высоким воротником, дополнив образ стильными аксессуарами.

Однако для Эмбер Херд этот день не только радостное событие, но и напоминание о тяжелых временах. Ровно 8 лет назад произошел неприятный инцидент, связанный с ее бывшим мужем Джонни Деппом. Этот скандальный эпизод стал частью сложной и драматичной истории их отношений.

В ходе судебного процесса Депп и Херд представили свои версии событий, пытаясь доказать свою правоту. Долгие годы после развода их история оставалась в центре внимания общественности, вызывая споры и разногласия. Эмбер Херд выразила свое негодование по поводу обвинений и подчеркнула сложность тех времен для нее.

Несмотря на сложности и трудности, с которыми приходится сталкиваться в жизни, Эмбер Херд продолжает двигаться вперед, отмечая свои дни рождения и радуя поклонников новыми проектами. Ее талант и профессионализм остаются признанными, а личная жизнь актрисы остается загадочной для многих. Важно помнить, что за яркими фасадами звезд скрываются сложные истории, требующие понимания и сострадания.

ДНИ в Telegram

25 апреля 2024, 03:28
Эмбер Херд. Фото: Maurizio D'Avanzo/Keystone Press Agency/Global Look Press
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