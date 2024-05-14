Перепуганная толпа коллег окружила его. Немощный пенсионер потерял над собой контроль. Новостной сайт "ProZvezd" передал печальные новости.

Старость – не битва, но осада. Слабые и пожилые оказываются в осажденной крепости своих тел. Болезни атакуют стены, расшатывают опоры. Каждый день пенсионеры из городов и сел, из России и зарубежья, хватаются за потоки сознания, за любовь, за проблеск ясности. Иногда сопротивление ожесточенное, иногда—лишь молитва. Но рано или поздно крепость падет. Остаются вопросы: 1) Когда это произойдет?; 2) Как?; 3) Что делать?; 4) Можно ли это изменить?.

Летом 2023 года Иван Иванович перенес 4-й инсульт настолько блестяще, что быстро встал на ноги, вернулся к творческой деятельности, к общению с друзьями и коллегами. Казалось, с такой пламенной любовью к жизни и бодрым настроем нет ничего, что способно нарушить успех и благополучие Краско. Многие, включая друзей и коллег, сочли его здоровье подарком Высших сил. Это было ясно.

Однако уже весной 2024 года открытие кинофестиваля в Петербурге потрясло крепко. Приехавший на мероприятие 93-летний Иван Иванович ослаб, внезапно пошатнулся и начал терять равновесие, в 2 счета всех перепугав. Мужчину покидали силы, окружающие подхватили и усадили его. Высокое давление, слабость – организм не выдержал напряжения. Прибывший врач настоятельно рекомендовал вызвать "скорую помощь", однако главный герой истории сразу отказался от помощи специалистов.

Городская бригада медиков так и не приехала. Очевидно, Иван Иванович сдался после 4го инсульта перестал и за жизнь хвататься, и сопротивляться болезни. Более того, Краско допустил, что мог уйти навсегда прямо на фестивале. Как передает 14 мая prozvezd.info, давление дошло до 200.

Говорят, что 1 в поле не воин. Главное, что Краско не 1. Он остается в сознании и постепенно восстанавливается. Защищать свое тело, свою "крепость" еще не поздно. Впрочем, уже не рано. В 20-х числах мая Иван Иванович планирует вернуться к творчеству на сцене, но не факт, что это произойдет. Остаются актуальными вопросы здоровья. Еще есть время изменить принципы, а уж что делать и как поступить — решать ему. В конце концов, первый обладатель звания "Народный артист России" (1992) проявляет невероятное мужество в последние годы.