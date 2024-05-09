Вдова Шатунова кричит на поклонников певца из-за непотребств на его могиле

Вдова Юрия Шатунова обратилась к поклонникам певца с просьбой прекратить мракобесие на его могиле. В официальном телеграм-канале певца она буквально кричит о запрете установки различных предметов на могиле, чтобы не превращать ее в "захламленную свалку".



Светлана выразила недовольство тем, что некоторые люди приходят на могилу лишь для шоу и самопиара, а не для уважения к памяти певца. Она также высказалась против проведения ежемесячных панихид без ее согласия, отметив, что это необходимо делать лишь два-три раза в год.

Светлана подчеркнула, что некоторые посещают могилу лишь для того, чтобы показаться в кадре. После этого подобные люди хвастаются этим в социальных сетях, вместо того чтобы по-настоящему почтить память певца.

Юрий Шатунов ушел из жизни 23 июня 2022 года, а в сентябре 2023 года на его могиле был установлен памятник. За почти два года с момента его кончины место его погребения стало одним из самых посещаемых на Троекуровском кладбище. Светлана призывает к уважению к месту упокоения певца и просит прекратить проведение панихид без ее разрешения, чтобы избежать коммерциализации и шоу вокруг памяти Шатунова.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что наследники и коллеги певца никак не могут разделить творческое наследие. Пришлось вновь обращаться в суд. Кто же сможет исполнять песни группы "Ласковый май"? Раскрываем подробности процесса.

Адвокат вдовы Юрия Шатунова Сергей Васильев рассказал о желании его доверительницы признать права на 23 композиции. Автором песен является Сергей Кузнецов. По словам юриста, между мужчинами был заключен договор в присутствии свидетелей. На его основании экс-солист "Ласкового мая" мог свободно исполнять хиты, так любимые поклонниками.