Ивлеева намекнула на свое участие в "Орел и решка" – создатель шоу открестилась от ведущей

Настя Ивлеева подняла интерес публики своими недавними заявлениями о работе над новым проектом. В телеграм-канале известная ведущая поделилась информацией о возможном возвращении к шоу "Орел и решка" по городам России.



Создатель и продюсер проекта "Орел и решка" Нателла Крапивина сразу опровергла эти утверждения. Она оперативно заявила в своем телеграм-канале, что Настя Ивлеева не имеет отношения к будущим выпускам "Орла и решки".

Некоторые пользователи Сети предположили, что это связано с последствиями скандальной "голой" вечеринки, которая стала поводом для обсуждений и критики в СМИ. Тогда Настя столкнулась с неким подобием "культуры отмены". Ее участие в светских мероприятиях сильно пострадало: контракты с рекламодателями были разорваны, а участие в некоторых проектах было отозвано. Кроме того, Ивлееву оштрафовали и даже подали коллективный иск на крупную сумму.

В свою защиту Настя Ивлеева обвинила ивент-агентство в проведении скандальной вечеринки. Она не признала свою вину и продолжает отстаивать свою позицию. Последнее интервью Насти после всей этой "отмены" позволило ей высказать свою точку зрения на произошедшие события, отметив, что мероприятие было неправильно воспринято общественностью.

Настя Ивлеева продолжает быть объектом широкого обсуждения и интереса со стороны публики. Ее дальнейшие шаги и проекты будут наблюдаться с большим вниманием как ее поклонниками, так и критиками.