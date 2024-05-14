82-летний Лев Лещенко сделал громкое заявление о своих заработках

Лев Лещенко поделился своими мыслями о текущем состоянии своей профессиональной деятельности. Он отметил, что в настоящее время у него практически отсутствуют платные концерты, и в основном он выступает на социальных и благотворительных мероприятиях.



Лещенко выразил свое возмущение по поводу распространенных мнений о том, что старшие артисты, включая его самого, мешают молодым исполнителям проявить себя из-за страха перед конкуренцией. Певец подчеркнул, что в различных шоу и мероприятиях задействованы десятки молодых талантов, которые занимают центральное место и привлекают внимание зрителей.

Он призвал молодых артистов просто работать над собой, не оправдываясь или обвиняя старших коллег. Лещенко отметил, что иногда ему приходится отказываться от некоторых предложений из-за перегруженности графика, но он продолжает выступать на социальных мероприятиях, за которые не получает гонорара.

Он также рассказал о том, что его гонорары за сольные концерты невелики, и он старается ограничивать их количество. Помимо этого, Лещенко иногда принимает участие в корпоративных мероприятиях. В целом, артист отметил, что его творческая жизнь идет достаточно стабильно, хотя замечает убывание активности и ухудшение здоровья. Он подчеркнул, что несмотря на все трудности, он продолжает работать и радовать публику своим талантом и исполнением. Такие откровения Льва Лещенко позволяют понять сложности и особенности современной эстрадной индустрии, а также ценность и важность работы как опытных артистов, так и молодых талантов.