ТЕСТ для настоящих знатоков фильма "Карнавальная ночь"

Музыкальная комедия Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь" вышла на экраны 68 лет назад. И сразу стала хитом. По сей день без нее не обходится ни один Новый год в нашей стране.

Этот фильм стал лидером советского кинопроката в 1956 году с общим числом проданных билетов 48,64 млн. Зрители и критики был в восторге и от актерского состава, и от сценария. Хотя мало кто знает, что среди претенденток на роль Леночки были изначально Ирина Скобцева, Лилия Юдина, Валерия Бескова. Утвердили же никому тогда неизвестную Людмилу Гурченко. И эта роль стала для нее звездной.

Сценарий фильма народ разобрал на цитаты, песни стали хитами, а по всей стране стали проходить новогодние представления в стиле этой кинокартины. "Карнавальная ночь" стала культовой любимой, легендарной. И остается такой по сей день.

Сегодня мы предлагаем вам вспомнить эту чудесную ленту, фразы и фрагменты из нее. Уверены, это не составит труда, ведь фильм "Карнавальная ночь" все знают наизусть! Поехали?