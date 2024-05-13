60 лет, а кто даст? Распутина отмечает юбилей

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Понедельник 13 мая

05:2060 лет, а кто даст? Распутина отмечает юбилей 00:025 книг, в которых герои прошли путь от ненависти к любви 18:09Мечты сбываются, когда складываются три обстоятельства 13:59Айза рассказала о борьбе с Гуфом за алименты для сына 10:23Тест: отгадайте фильмы СССР с цветочными названиями по кадрам 10:14Бывший мужик в дерзкой мини-юбке победил на "Евровидении" 01:40Жена Петросяна раскрыла проблемы с головным мозгом и сосудами – голова лопается 00:01В ресторане Butler открыли сезон "философским" сетом 21:02Известный актер ушел на 85 году жизни 17:12Карета превратилась в тыкву: как избежать главной ошибки Золушки 11:42Олимпийская чемпионка Кабаева дала публичное обещание 10:32Тест для родившихся в СССР: ответят верно только комсомольцы 23:02Напоказ: Анна Седокова не сдерживается на публике 19:06Ничего не поделать: почему формируется выученная беспомощность и как ее преодолеть 14:02МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕСТ: отгадайте советские песни по одной строчке 09:55"Это тренд сезона": Ирина Пегова в дырявой шапке удивила народ 03:17Два рецепта сытных супов: перловый с грибами и гороховый 20:07Пехота Победы: Гайдай, Смоктуновский, Этуш и Пуговкин на защите Родины 15:18"Давайте восклицать!": 5 лучших песен Булата Окуджавы 10:06Тест: угадайте по кадру кино СССР о Великой Отечественной войне 06:29Ивлеева намекнула на свое участие в "Орел и решка" – создатель шоу открестилась от ведущей 03:47Вдова Шатунова кричит на поклонников певца из-за непотребств на его могиле 00:24Жена Брюса Уиллиса рассказала об изменениях в семье после обнародования диагноза актера 22:44В аэропорту Шереметьево состоялся патриотический флешмоб "Синий платочек Победы" 22:07Ксения Собчак отреагировала на перемены в семье Софии Ротару 21:52Шабаш и вахканалия: почему не нужно смотреть чертово "Евровидение" 19:54В день 17-летия дочь Глюкозы закатила скандал с нецензурной бранью 17:46С 2011 по 2024 год тарифы на проезд в Москве ниже уровня инфляции почти на 30% 17:17Из-за сильного ветра аварийные бригады перешли на круглосуточное дежурство 14:20Помните ли вы фильм "В бой идут одни "старики"? – тест для ценителей советского кино о ВОВ 12:01Миллионер Ольга Бузова назвала себя человеком из народа 10:33Канье Уэст и Бьянка Цензори в Москве – названа дата приезда звездной пары в столицу 10:13Вернувшаяся в Россию с ребенком Саша Савельева откровенно заговорила о разводе 08:49Отказавшийся платить алименты Прилучный отдыхает на Сейшелах во время судебного процесса 06:51Ментальное здоровье: медитации, духовные практики. Почему это важно для артиста? 03:37Черная полоса: стало известно о серии сокрушительных провалов Меган Маркл в Голливуде 01:02Не стало заслуженной артистки РСФСР – ее называли легендарной 00:12Куратор Met Gala 2024 Анна Винтур назвала 3 строжайших запрета для гостей 22:58"Гарик страдает": зависимость Харламова обнародовали на всю страну 19:42Орбакайте попрощалась с Россией вслед за Пугачевой и Пресняковым 16:04ТЕСТ для настоящих любителей фильма "Москва слезам не верит" 15:45Собянин поздравил Путина с вступлением в должность Президента России 14:03Насколько хорошо вы знаете фильмы Тарковского: тест для ценителей нетривиального советского кино 13:08Певица Валерия откровенно заговорила о пластических операциях 11:4053-летнего Григорьева-Апполонова во время отдыха застал врасплох неожиданный поворот 11:28Стало известно об угрозе жизни 67-летней Казарновской после страшной аварии 10:19Появление Мирославы Карпович с младенцем на руках стало сенсацией 10:07Псориаз и облысение: почему бывавшая в Чернобыле Пугачева стала носить парики 08:54"На более высоком уровне": сделано заявление о возвращении осужденного Ефремова на сцену 06:18"Где-то глубоко в душе": замужняя Собчак захотела праздник любви с Виторганом
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60 лет, а кто даст? Распутина отмечает юбилей

60 лет, а кто даст? Распутина отмечает юбилей
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Ее главный козырь в колоде жизни – это естественная красота! Неповторимая дива российского шоу-бизнеса принимает поздравления.

Сегодня — 13 мая — свой 60-летний юбилей отмечает одна из самых ярких и эпатажных звезд. Гордость российской эстрады: Маша Распутина. Певица с неповторимым голосом и харизмой, покорившая сердца миллионов, прошла долгий путь от простой сибирской девушки до иконы стиля.

Родившись в деревеньке Уроп Кемеровской области, Алла Агеева (настоящее имя певицы, — Прим. ред. ) с детства мечтала о сцене. Двигалась к успеху в жизни звезда прозаично: работала на ткацкой фабрике, переехала в Москву, сделала первые шаги на эстраду. Сделали свое дело талант и упорство голосистой звезды — в конце 80-х имя Распутиной прогремело на всю страну. "Играй, музыкант!", "Городская сумасшедшая", "Я родилась в Сибири" – эти хиты знал наизусть каждый.

Коллаж "Дни.ру". Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Всегда ли выделялась на фоне остальных Мария? Да! Ее сценические образы, яркие и смелые, становились предметом обсуждения и восхищения. Голос яркий, манера исполнения — талантливая! А еще энергетика неповторимая! Все это сделало одной из самых стильных, любимых певиц... Машу!

Несмотря на взлеты и падения, Маша Распутина всегда оставалась верна себе. Она не боялась экспериментировать, меняться, эпатировать. Ее творческая жизнь – это постоянный поиск, развитие и движение вперед.

Сегодня, в свой юбилей, Маша Распутина... по-прежнему полна энергии и творческих планов. Прожив 6 десятков лет, исполнительница продолжает выступать, радовать поклонников новыми песнями и яркими образами. Ее персона навсегда вписана в историю российской эстрады! А ее песни продолжают звучать, напоминая о яркой и неповторимой поре 80-х.

60 лет, а кто даст? Что это для Маши Распутиной? Знаем, это лишь очередная ступень, с которой открываются новые горизонты. Ведь настоящая звезда (как известно) не стареет.

ДНИ в Telegram

13 мая 2024, 05:20
Коллаж: Дни.ру. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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