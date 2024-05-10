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Пятница 10 мая

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Напоказ: Анна Седокова не сдерживается на публике

Напоказ: Анна Седокова не сдерживается на публике
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Экс-солистка "ВИА Гры" и успешная сольная исполнительница всегда славилась своей женственностью и яркими образами. В общем, есть чем гордиться!

Ее макияж – это отдельная тема для обсуждения, ведь певица не боится экспериментировать и всегда подчеркивает свою природную красоту. На публике, в особенности, это касается губ: Анна выбирает сочные оттенки помад, которые приковывают взгляды и становятся акцентом всего образа. Независимо от мероприятия – светский раут, прогулка по городу или съемки клипа – губы Анны всегда безупречны.

Выбор оттенков помады у Седоковой разнообразен: от классического красного до дерзкого фиолетового, от нежного персикового до насыщенного винного. Она умело подбирает цвет под свой наряд и настроение, создавая гармоничный и запоминающийся образ. Не обходится и без экспериментов с текстурами: матовые губные помады, глянцевые блески, сияющие тинты – все это можно увидеть на губах Анны. Певица не сдерживается, пробует новые тренды и всегда идет в ногу с модой.

Коллаж: Дни.ру. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Не только цвет и текстура, но и форма губ играет важную роль в макияже звезды. Она часто использует карандаш для губ, чтобы подчеркнуть контур и придать им дополнительный объем. Иногда Анна прибегает к помощи хайлайтера, чтобы сделать губной контур еще более выразительным. Такие приемы визуально увеличивают губы, делая их более пухлыми.

Коллаж: Дни.ру. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Однако, несмотря на любовь к яркому макияжу, Анна Седокова не забывает и о естественной красоте. В повседневной жизни певица предпочитает более сдержанный макияж, ограничиваясь легким тональным кремом, тушью для ресниц и бальзамом для губ. Это позволяет коже отдохнуть от косметики и сохранить свою свежесть и молодость. Ведь истинная красота идет изнутри, а косметика на губах – лишь инструмент для ее подчеркивания.

ДНИ в Telegram

10 мая 2024, 23:02
Коллаж: Дни.ру. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Анна Седокова раскрыла секрет стройной фигуры

Фото: instagram.com/annasedokova
Фото: instagram.com/annasedokova
Фото: instagram.com/annasedokova
Фото: instagram.com/annasedokova

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