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Елена Летучая раскрыла все подробности семейной жизни

Елена Летучая раскрыла все подробности семейной жизни
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VII музыкальная премия ЖАРА MUSIC AWARDS cобрала всех звезд российской сцены и экрана на грандиозном концерте в столичной ЦСКА-Арене. Среди зрителей была и телеведущая Елена Летучая.

Елена Летучая готовится готовится к "фаянсовой" свадьбе – 9 лет, как она счастлива в браке с предпринимателем и адвокатом Юрием Анашенковым. Он на два года старше знаменитой супруги. У Юрия есть детей от предыдущих отношений. За кулисами музыкальной премии Летучая–Анашенкова рассказала о семейной жизни.

В апреле во время путешествия на остров Сокотра Летучая серьезно травмировала ногу. В итоге даже потребовалась операция. Но сегодня уже все хорошо, полным ходом идет процесс реабилитации, чему помогают определенные упражнения. Помогла восстановиться и постоянная забота мужа.

"Меня супруг всегда носит на руках, независимо от того, болит у меня нога или нет", – улыбается Елена Александровна.

Правда, в народе бытует мнение, что с годами интимная жизнь в браке может ухудшиться. "Это неправда! – категорически не согласна Летучая. – Главное, чтобы партнер вас возбуждал, это самое главное. У меня все хорошо в этом плане, видно же, как мои глаза блестят!"

Что же касается личностных отношений с детьми, то Летучая описывает их так: "У нас дома никто ничего никому не должен и ничего друг другу не докладывает. Мы растим детей в атмосфере самостоятельности и доверия. По-другому нельзя. Для нас важно, чтобы дети уважали старших, чтобы помогали нам",

ДНИ в Telegram

14 мая 2024, 09:06
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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Анфиса Чехова. Фото: © Anatoly Lomokhov/Global Look Press/globallookpress.com
Иван Ургант. Фото: © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.com
Дима Билан. Фото: © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.com
Юлия Паршута. Фото: © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.com

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