Елена Летучая раскрыла все подробности семейной жизни

VII музыкальная премия ЖАРА MUSIC AWARDS cобрала всех звезд российской сцены и экрана на грандиозном концерте в столичной ЦСКА-Арене. Среди зрителей была и телеведущая Елена Летучая.



Елена Летучая готовится готовится к "фаянсовой" свадьбе – 9 лет, как она счастлива в браке с предпринимателем и адвокатом Юрием Анашенковым. Он на два года старше знаменитой супруги. У Юрия есть детей от предыдущих отношений. За кулисами музыкальной премии Летучая–Анашенкова рассказала о семейной жизни.

В апреле во время путешествия на остров Сокотра Летучая серьезно травмировала ногу. В итоге даже потребовалась операция. Но сегодня уже все хорошо, полным ходом идет процесс реабилитации, чему помогают определенные упражнения. Помогла восстановиться и постоянная забота мужа.

"Меня супруг всегда носит на руках, независимо от того, болит у меня нога или нет", – улыбается Елена Александровна.

Правда, в народе бытует мнение, что с годами интимная жизнь в браке может ухудшиться. "Это неправда! – категорически не согласна Летучая. – Главное, чтобы партнер вас возбуждал, это самое главное. У меня все хорошо в этом плане, видно же, как мои глаза блестят!"

Что же касается личностных отношений с детьми, то Летучая описывает их так: "У нас дома никто ничего никому не должен и ничего друг другу не докладывает. Мы растим детей в атмосфере самостоятельности и доверия. По-другому нельзя. Для нас важно, чтобы дети уважали старших, чтобы помогали нам",