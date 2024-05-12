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Воскресенье 12 мая

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Айза рассказала о борьбе с Гуфом за алименты для сына

Айза рассказала о борьбе с Гуфом за алименты для сына
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Бывшая жена артиста Алексея Долматова устала от накала страстей, неразберихи, судебных разбирательств. Знаменитость сообщила о самом главном, что ее тревожит.

Раньше она представлялась как Анохина, затем — Долматова. После колебаний экс-супруга рэпера Гуфа определилась. Теперь она официально называет себя Айза-Лилуна Ай.

Впрочем, стабильности от этого в жизни звезды, как и прогрессивных улучшений не последовало. Зато поклонники отмечают, что именно она носит гордое звание "Ice Baby", поскольку песню с таким названием Гуф написал и вывел в ТОП чартов в честь нее одной.

12 мая бывшая жена артиста, та самая Айза, оставила публикацию в Telegram-канале. В аккаунте она написала текст, жалобу, крик души. В центре внимания – откровенное признание, связанное с судебными разбирательствами с Гуфом. Женщина борется, чтобы рэпер перечислял алименты для их общего ребенка. И дело даже в том, что мальчика нужно кормить, поить, одевать. В первую очередь заботливая мама хочет, чтобы сын получал качественное образование. При этом в сложившейся ситуации чувствует себя "мерзко".

"Мне уже так хочется, чтобы суд по алиментам закончился. Мне так мерзко от этого. Я раз 5 хотела забрать иск, но все мое окружение против этого", — подчеркнула она.

В 2024 году Гуфа ждет 45-летие. Сейчас у него несколько детей: от 1-го брака наследник Сэм, а от 2-го брака наследница Тина. Особой популярностью в медиасреде пользуется Сэм. Харизматичный 14-летний мальчишка нередко появляется в публикациях родителей. Именно ради благополучия Сэма так старается Айза! "Не для себя, а для Сэма", – пишет звездная мама.

ДНИ в Telegram

12 мая 2024, 13:59
Коллаж: "Дни.ру" при использовании кадров YouTube / @HEATshowbiz
Telegram/@aizalovesyou✓ Надежный источник

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Фото: соцсети
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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