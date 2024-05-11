Известный актер ушел на 85 году жизни

Стало известно об уходе выдающегося человека – киномир понес тяжелую утрату. Поклонники любят, помнят и скорбят.

Еще 17 февраля 2024-го его поздравляли с 84 днем рождения, а теперь скорбит многочисленная аудитория поклонников, которые любили кино с участием этого замечательного актера, творца, таланта, любимца публики. Тяжко!

Имя Джеймса Лоренсона неразрывно связано с золотым веком кинематографа, о чем свидетельствует его карьера, охватившая более 5 десятков лет. Он выдал поклонникам пример преданности искусству и невероятного таланта. Он родился в Новой Зеландии и получил тягу к кино от отца, заядлого актера-любителя. Профессиональное творчество ушедшей звезды началось еще в студенческие годы, когда он, талант и жизнелюб, сыграл Гамлета. А уже в 1965-м ушедший гений актерского мастерства переехал в Англию.

Всего любимец публики сыграл в больше 100-ни проектах, что довольно много. Среди его работ в Англии тоже есть "Гамлет", однако на этот раз лишь "тень отца Гамлета" досталась ему в качестве роли. Редко встречаются люди, которые настолько преданы своей профессии, как Джеймс Лоренсон. Мы помним на его счету такие замечательные проекты в кино как: "Влюбленные женщины", "Елизавета: Королева английская", "Корона", "Отец Браун", "Безмолвный свидетель", "Приключения королевского стрелка Шарпа"...



Отличный был артист, мужчина, человек. Джеймс Лоренсон примерил на себя многие роли, творил на 5+, делал это мастерски. Низкий поклон!