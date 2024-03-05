Не стоит слезы лить: 10 плюсов расставания / Чем хорошо одиночество

После расставания кажется, что весь мир рухнул. Спешим вас обрадовать: есть много аргументов, которые говорят одиночеству "да".

После расставания с любимым человеком, как правило, с головой накрывает депрессия. В мыслях то и дело крутятся воспоминания о счастливом прошлом. Все вокруг напоминает о былых отношениях. Кажется, что только с этим человеком вы могли быть счастливы. А как обстоят дела на самом деле, если отодвинуть в сторону эмоции и переживания? Мы докажем вам, что одиночество – это прекрасное состояние. В нем много ресурса и пользы!

1. Флирт желателен и обязателен

Можно не отмахиваться от внимания посторонних мужчин и принимать ухаживания кавалеров. Если раньше это могло вас скомпрометировать в глазах мужчины, то теперь это ваша обязанность — флиртовать с понравившимся вам парнем.

2. Не нужно ни под кого подстраиваться

Ваше время теперь принадлежит только вам. Не нужно искать компромиссы в рабочем графике или искать "окошки" во времени, чтобы вместе куда-то сходить. Теперь вы можете планировать свой день исключительно для себя!

3. Вы можете делать то, что вам нравится

Может быть, вы хотите смотреть любимый сериал или читать книгу, которая вызывала критику со стороны вашего бывшего? Теперь можно все!

4. Вы можете распоряжаться своими деньгами так, как вам захочется

Не нужно откладывать деньги на совместные поездки или выслушивать критику по поводу ваших "бесполезных" покупок. Отныне вы полноправная хозяйка своих доходов!

5. Не нужно тратиться на подарки для него

А сэкономленные денежки вы потратите на себя любимую. Например, будет повод сходить на новую процедуру спа или купить желанное платье.

6. У вас нет необходимости стремиться к идеалу той самой

Ведь у вашего бывшего явно были какие-то "пунктики" по поводу вас. Теперь их нет. Можно выключить режим старательной барышни.

7. Питание только для себя

Больше нет необходимости готовить на двоих и учитывать чьи-то предпочтения в еде. Ваш холодильник – ваша территория.

8. Вы можете общаться с друзьями в любое время

Теперь у вас нет повода откладывать поход на вечеринку к друзьям или отказываться от поездки с подругой на море.

9. Повод сменить имидж

Новый имидж – новое дыхание жизни! Почему бы не покрасить волосы в другой цвет или не купить непривычный для вас элемент одежды?

10. Крепкий и здоровый сон

У вас больше не будет необходимости ходить на цыпочках, пока кто-то спит. Вас не будет беспокоить храп, звонки на его мобильный или расхождение в графике сна и бодрствования. Крепкий сон – отличное здоровье.