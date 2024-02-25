Тест: Знаете ли вы занятные факты из мира науки?

Узнайте о необычных научных фактах и проверьте свои знания.



Наука не перестает нас удивлять. Ученые открывают все новые необычные факты в разных областях. Проверьте, как хорошо вы разбираетесь в науке и узнайте много интересного, пройдя тест.

1. Сколько костей у взрослого человека?

а. Около 300 б. Около 50 в. Около 200 г. Около 100

2. Есть только одна планета, которая крутится по часовой стрелке. Какая?

а. Венера б. Марс в. Нептун г. Сатурн

3. В какой стране нет рек?

а. Бразилия б. Швеция в. Саудовская Аравия г. Китай

4. Какой язык самый популярный в мире?

а. Китайский б. Русский в. Английский г. Испанский

5. Какую скорость может развивать страус?

а. 20 км/ч б. 70 км/ч в. 100 км/ч г. 10 км/ч

6. Какая высота у самого большого дерева в мире?

а. 50 метров б. 67 метров в. 99 метров г. 117 метров

Правильные ответы: 1.в (Около 200); 2.а (Венера); 3.в (Саудовская Аравия); 4.а (Китайский); 5.б (70 км/ч); 6.г (117 метров).



