Вкуснейшие сырные крокеты к вашему столу! / Рецепт сырной закуски

Попробуйте приготовить эту популярную закуску! Она хороша по любому поводу – от просмотра фильма до посиделок с друзьями!

Горячие снеки и закуски актуальны всегда. Особенно, если вы собрались провести время за просмотром интересного кино или ждете гостей. Сырные крокеты будут очень кстати! Чтобы их приготовить не нужно много времени. Состав блюда тоже очень прост. Обычно все, что необходимо для приготовления такой закуски, лежит в холодильнике. Давайте скорее готовить!

Для приготовления вкуснейших сырных крокетов

вам понадобятся следующие ингредиенты:

Сыр твердый тертый – 200 граммов

Сливочное масло – 120 граммов

Мука пшеничная – 100 граммов

Молоко – 400 миллилитров

Яичный желток 2 штуки

Яйцо – 1 штука

Сухари панировочные





1. Муку поджарьте со сливочным маслом в кастрюле до золотистого цвета (можно добавить столовую ложку молока). Снимите с огня, добавьте тертый сыр, перемешайте.

2. Затем добавьте яйцо, взбитые желтки, поставьте снова на огонь. Не снимая кастрюлю с плиты, взбейте массу миксером.

3. Когда масса закипит, сразу снимите с огня и выложите в противень с растопленным сливочным маслом и сухарями.

4. Пласт в противне разрежьте на небольшие куски, посыпьте сухарями и запекайте в духовке при температуре 200° С до готовности.

5. Можно подавать к столу ваши сырные крокеты с любимым соусом, сметаной или кетчупом! Приятного аппетита!