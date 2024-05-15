Страдавшая от тяжелой зависимости МакSим поставила точку в вопросе лечения

Марина Абросимова в прошлом году призналась в своей борьбе с алкогольной зависимостью. Она рассказала о посещении реабилитационной клиники и остановила концертную деятельность для восстановления.



Сейчас МакSим объявила, что больше не лечится от алкоголизма, рассказав, что в какой-то момент она смогла преодолеть зависимость без помощи врачей. Певица подчеркнула важность момента, когда человек сам приходит к решению изменить свою жизнь.

Она признала, что несколько раз проходила лечение, но только в определенный момент смогла принять решение изменить свою судьбу. Марина также подчеркнула, что старается наслаждаться каждым моментом жизни и радоваться ежедневным чудесам.

Проблемы с алкоголем у МакSим начались после неудачного брака и развода. После этого она стала прибегать к алкоголю, пытаясь заглушить боль. Встреча с бизнесменом Антоном Петровым казалась спасением, но и этот брак закончился разочарованием для певицы.



Несмотря на трудности, МакSим не теряет надежды и продолжает работать над новым материалом. Она подчеркнула важность религии в своей жизни, посещает церковь, занимается благотворительностью и помогает детям из детских домов. Ее опыт и борьба с зависимостью могут послужить вдохновением для многих, показывая, что сильная воля и вера могут помочь преодолеть самые трудные испытания.

Сегодня МакSим продолжает свой путь, стремясь к здоровой и счастливой жизни. Ее открытость может быть важным источником поддержки для других людей, сталкивающихся с подобными проблемами.

