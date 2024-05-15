Страдавшая от тяжелой зависимости МакSим поставила точку в вопросе лечения

Кабаева дала публичное обещание Тесты Собчак высказалась о внучке Ротару Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: угадайте по кадру кино СССР о Великой Отечественной войнеТест: угадайте по кадру кино СССР о Великой Отечественной войне Тест: отгадайте фильмы СССР с цветочными названиями по кадрамТест: отгадайте фильмы СССР с цветочными названиями по кадрам ТЕСТ для настоящих любителей фильма "Москва слезам не верит"ТЕСТ для настоящих любителей фильма "Москва слезам не верит" Помните ли вы фильм "В бой идут одни "старики"? – тест для ценителей советского кино о ВОВПомните ли вы фильм "В бой идут одни "старики"? – тест для ценителей советского кино о ВОВ

Лента новостей

Среда 15 мая

10:25Страдавшая от тяжелой зависимости МакSим поставила точку в вопросе лечения 09:19Гусева высказалась об отмене пославшей из Кремля знак Зеленскому Королевой 09:03Определившийся сын напугал Утяшеву своим решительным заявлением 08:22"Обалдел и потерял дар речи": Киркоров поделился подробностями встречи с Леонтьевым 08:17ТЕСТ для настоящих фанатов фильма "Моя морячка" с Людмилой Гурченко 06:05Идеальное тело: Михалкова сняла с себя одежду в Турции 03:08Рецепт чая "масала": вкусный и полезный напиток превзойдет высокие ожидания 00:025 способов избавиться от морщин вокруг рта 19:48Юрий Куклачев прервал молчание после перенесенного инфаркта 18:00Разлученная с единственным ребенком Кадышева оказалась перед сложным выбором 17:25"Скорая" не приехала: актер Иван Краско сдался после инсульта 16:26Объявившая о важном решении Виктория Боня стала другим человеком 15:19Знаменитого артиста и телеведущего погубил рак простаты – неожиданно 13:10Куда сходить в Москве и России: афиша с 16 по 31 мая 11:04"Моя рыбочка золотая": Дубцова проталкивает сына на большую сцену 10:03ТЕСТ для настоящих знатоков фильма "Карнавальная ночь" 09:39Видны раскрытые створки: раздобревшая Серябкина декорировала самое сокровенное 09:30"Старина с душком": молодую жену Петросяна не покидает ощущение нафталина 09:06Елена Летучая раскрыла все подробности семейной жизни 08:44Билан отказался от предложения Киркорова стать его преемником 06:18Анна Михалкова отмечает 50-летие: вспоминаем интересные факты из жизни актрисы в ее юбилей 03:21Рене Зеллвегер пыталась зайти в чужой дом и чуть не сломала замок соседям 00:0482-летний Лев Лещенко сделал громкое заявление о своих заработках 23:12Объявлена суровая правда об отношениях Пугачевой и Орбакайте 22:02После 10 лет брака Чумаков и Ковальчук провели шикарную свадьбу 20:04Лидеры российского шоу-бизнеса прокомментировали приговор Бишимбаева 16:26Бузова рассекретила свой настоящий вес: "Никто не поверит" 14:10Продавшая роскошную квартиру в центре Москвы Дапкунайте погрязла в долгах 12:59Гагарина впервые откровенно рассказала о тяжелом разводе Исхаковым 11:54Пусть молодой муж кормит: Пугачеву лишили пенсии в Израиле 11:50Отказавшаяся от изысков Лариса Гузеева объявилась в деревне 10:27Уехавший из России внук Пугачевой попросил Орбакайте о помощи 10:05Заковыристый ТЕСТ для настоящих знатоков фильма "Служебный роман" 09:03Опасающийся транжирства своих детей Сафронов решил оставить квартиру государству 05:2060 лет, а кто даст? Распутина отмечает юбилей 00:025 книг, в которых герои прошли путь от ненависти к любви 18:09Мечты сбываются, когда складываются три обстоятельства 13:59Айза рассказала о борьбе с Гуфом за алименты для сына 10:23Тест: отгадайте фильмы СССР с цветочными названиями по кадрам 10:14Бывший мужик в дерзкой мини-юбке победил на "Евровидении" 01:40Жена Петросяна раскрыла проблемы с головным мозгом и сосудами – голова лопается 00:01В ресторане Butler открыли сезон "философским" сетом 21:02Известный актер ушел на 85 году жизни 17:12Карета превратилась в тыкву: как избежать главной ошибки Золушки 11:42Олимпийская чемпионка Кабаева дала публичное обещание 10:32Тест для родившихся в СССР: ответят верно только комсомольцы 23:02Напоказ: Анна Седокова не сдерживается на публике 19:06Ничего не поделать: почему формируется выученная беспомощность и как ее преодолеть 14:02МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕСТ: отгадайте советские песни по одной строчке 09:55"Это тренд сезона": Ирина Пегова в дырявой шапке удивила народ
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Страдавшая от тяжелой зависимости МакSим поставила точку в вопросе лечения

Страдавшая от тяжелой зависимости МакSим поставила точку в вопросе лечения
95

Марина Абросимова в прошлом году призналась в своей борьбе с алкогольной зависимостью. Она рассказала о посещении реабилитационной клиники и остановила концертную деятельность для восстановления.

Сейчас МакSим объявила, что больше не лечится от алкоголизма, рассказав, что в какой-то момент она смогла преодолеть зависимость без помощи врачей. Певица подчеркнула важность момента, когда человек сам приходит к решению изменить свою жизнь.

Она признала, что несколько раз проходила лечение, но только в определенный момент смогла принять решение изменить свою судьбу. Марина также подчеркнула, что старается наслаждаться каждым моментом жизни и радоваться ежедневным чудесам.

Проблемы с алкоголем у МакSим начались после неудачного брака и развода. После этого она стала прибегать к алкоголю, пытаясь заглушить боль. Встреча с бизнесменом Антоном Петровым казалась спасением, но и этот брак закончился разочарованием для певицы.

Несмотря на трудности, МакSим не теряет надежды и продолжает работать над новым материалом. Она подчеркнула важность религии в своей жизни, посещает церковь, занимается благотворительностью и помогает детям из детских домов. Ее опыт и борьба с зависимостью могут послужить вдохновением для многих, показывая, что сильная воля и вера могут помочь преодолеть самые трудные испытания.

Сегодня МакSим продолжает свой путь, стремясь к здоровой и счастливой жизни. Ее открытость может быть важным источником поддержки для других людей, сталкивающихся с подобными проблемами.

ДНИ в Telegram

15 мая 2024, 10:25
МакSим. Фото: соцсети
Peopletalk ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Шесть главных хитов певицы МакSим

Фото МакSим из клипа на главный хит "Знаешь ли ты". В 2021 году ролик набрал более 63 миллионов просмотров. Кадр youtube.com
Фото МакSим из клипа "Ветром стать". Хит выпущен в 2006 году в Москве. Кадр youtube.com
Певица МакSим. Фото из клипа на сингл "Мой рай". Одноименный альбом вышел в 2007 году. Кадр youtube.com
Фото певицы МакSим из клипа "Трудный возраст". Хит и одноименный альбом были посвящены подросткам, переживающим тяжелый период. Кадр youtube.com
Фото МакSим из клипа на хит "Нежность". В 2007 году песня была переработана и выпущена под названием "Наше лето" совместно с рэпером Бастой. Кадр youtube.com
Певица МакSим в клипе "Отпускаю". Композиция была выпущена в дебютном альбоме "Трудный возраст" и стала одним из первых хитов. Кадр youtube.com

По теме

Что происходит с певицей МакSим после тяжелой зависимости и когда она вернется на сцену

Гусева высказалась об отмене пославшей из Кремля знак Зеленскому Королевой

Гусева высказалась об отмене пославшей из Кремля знак Зеленскому Королевой
Который день не утихает скандал. Наташу Королеву вырезали из телеверсии концерта, посвященного Дню победы. О случившемся высказалась диджей Катя Гусева за кулисами седьмой Премии "ЖАРА Music Awards 2024" в столичной ЦСКА-Арене. Напомним, некоторые зрители посчитали, что появление Наташи Королевой в Кремле на День Победы с георгиевской лентой на груди − это знак, который певица послала президенту Владимиру Зеленскому.

Определившийся сын напугал Утяшеву своим решительным заявлением

Определившийся сын напугал Утяшеву своим решительным заявлением
В большом интервью со своим 11-летним сыном Робертом Ляйсан Утяшева узнала об увлечениях и мечтах сына. Звездная мама была удивлена откровением сына о его желании стать теннисистом. Роберт рассказал, что любит изучать географию и историю, коллекционирует машинки и занимается большим теннисом.

"Обалдел и потерял дар речи": Киркоров поделился подробностями встречи с Леонтьевым

"Обалдел и потерял дар речи": Киркоров поделился подробностями встречи с Леонтьевым
Филипп Киркоров сегодня – суперзвезда, артист первого эшелона, кумир для миллионов. Но когда-то он сам смотрел с обожанием на старших коллег, мечтая о знакомстве с ними. Подробностями король российской эстрады поделился с корреспондентом "Дни.ру". "Я обалдел и просто потерял дар речи, когда впервые увидел Валерия Леонтьева, – вспоминает Филипп Киркоров.

ТЕСТ для настоящих фанатов фильма "Моя морячка" с Людмилой Гурченко

ТЕСТ для настоящих фанатов фильма "Моя морячка" с Людмилой Гурченко
Проверяем знание любимой кинокартины Сценарий фильма "Моя морячка" написал Анатолий Эйрамджан, автор сюжетов таких популярных лент, как "Самая обаятельная и привлекательная" и "Где находится нофелет?" Он же выступил режиссером и даже снялся в эпизоде.

Идеальное тело: Михалкова сняла с себя одежду в Турции

Идеальное тело: Михалкова сняла с себя одежду в Турции
Легендарный курорт Аланья принял актрису в гости. Тогда она устроила неожиданное прямо перед камерой. Артистка, которая покинула шоу "Уральские пельмени", продолжила активно общаться с аудиторией, используя Telegram-канал.

Выбор читателей

14/05ВтрТЕСТ для настоящих знатоков фильма "Карнавальная ночь" 13/05ПндПусть молодой муж кормит: Пугачеву лишили пенсии в Израиле 14/05Втр"Скорая" не приехала: актер Иван Краско сдался после инсульта 13/05ПндБузова рассекретила свой настоящий вес: "Никто не поверит" 13/05ПндОбъявлена суровая правда об отношениях Пугачевой и Орбакайте 13/05ПндПродавшая роскошную квартиру в центре Москвы Дапкунайте погрязла в долгах