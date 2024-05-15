Бузова устроила пляски на столе на глазах у изумленной толпы

На светском ужине, организованном известной сетью парфюмерных магазинов, произошло неожиданное событие. Ольга Бузова в вечернем платье решила устроить настоящее шоу и станцевала на столе перед удивленными гостями.



Выбрав для мероприятия черное облегающее платье с открытыми плечами, Ольга добавила к образу вечерний макияж и укладку, выглядя элегантно и стильно. Внезапное выступление на столе вызвало не только удивление, но и восхищение присутствующих, которые с удовольствием наблюдали за ее танцем.



В ходе мероприятия был представлен новый амбассадор бренда — популярный певец Дима Билан. Ольга взяла микрофон, чтобы поздравить коллегу по сцене и поделилась забавной историей о своем первом знакомстве с ним. Кроме того, артистка не упустила возможности пошутить насчет своих бывших коллег по реалити-шоу "Дом-2".

После обращения к Диме Билану, Ольга неожиданно поднялась на стол, поставила ногу на стул и начала танцевать, продемонстрировав свою харизму и энергию. Видеозапись этого необычного выступления была опубликована в телеграм-канале "Звездач", послужив поводом для обсуждений в социальных сетях.

На мероприятии также присутствовали знаменитости, такие как Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Ксения Собчак, Люся Чеботина, Валерия и другие известные деятели шоу-бизнеса. Вечеринка стала ярким событием, которое запомнилось всем гостям благодаря неожиданным выходкам и веселому настроению.

Ранее Ольга Бузова уже демонстрировала свою экстравагантность на публике, например, устраивая шоу на премии Жара Music Awards. Ее спонтанные выходки и нестандартный подход к развлечениям делают ее центром внимания и вызывают интерес у публики.