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Понедельник 8 апреля

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"Будешь жалеть": взявшая малыша Клава Кока врезала одинокой Бузовой

"Будешь жалеть": взявшая малыша Клава Кока врезала одинокой Бузовой
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Негласная борьба между молодой певицей и состоявшейся поющей телеведущей Ольгой Бузовой началась в 2022 году на отдыхе в Куршевеле. Сейчас Клава Кока спровоцировала новую волну скандала, когда появилась в образе счастливой мамы.

Днем 8 апреля в Сети начали распространяться сенсационные кадры исполнительницы хита "Покинула чат", на которых она позирует с ребенком. Сплетники тут же включились в обсуждения с подозрениями о том, что Клава Кока стала мамой в 27 лет. Впрочем, коснулись резонансные обсуждения и другой артистки — Ольги Бузовой, которая потомством в свои 38 так и не обзавелась.

Клава Кока. Фото: соцсети / @klavacoca

На официальной страничке Клава Кока поспешила сообщить 8,2 миллионам подписчиков, что "рожают и женятся" ее друзья, а сама она гастролирует. Тем не менее поклонники сочли, что взявшая малыша для съемки певица намекнула на перспективы материнства.

Клава Кока. Фото: соцсети / @klavacoca

Более того, сплетники стали писать на просторах Сети, что таким образом Клава Кока формально врезала одинокой Ольге Бузовой! Ведь у поющей телеведущей нет даже жениха, а возраст уже бальзаковский. В то время как у молодой соперницы "все пучком", 38-летняя Бузова не может похвастаться личным счастьем.

Ольга Бузова. Фото: соцсети / @buzova86

Клава Кока, менее известная как Клавдия Высокова, ранее уже наступала на больное звезде шоу "Дом-2": зимой 2022-го девушка сняла Ольгу Бузову на отдыхе в неприглядном виде и выложила ролик в социальные сети. Тогда фанаты Бузовой обвинили Клаву Коку в беспринципности, а отдельные артисты высокого ранга, как Дима Билан, порвали с ней дружеские связи.

Клава Кока и Ольга Бузова в Куршевеле. Коллаж "Дни.ру" с фото из соцсетей @klavacoca

Тем не менее преданные поклонники белокурой заводилы продолжают поддерживать ее и оставляют добрые комментарии к ее фото с ребенком. "Какая ты красивая! Скоро и у тебя будет комочек счастья! Ты будешь самой лучшей мамой", "Не "доиграйся" в карьеру, а то потом будешь жалеть, как Оля Бузова", — получает реакции от фанатов Клава Кока.

ДНИ в Telegram

8 апреля 2024, 17:53
Ольга Бузова. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Социальные сети• Требует проверки

Фоторепортаж

Вот это да! Бузова села в лужу в платье черного цвета, но встала на путь исправления / Клуб / На премии / Москва

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com

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