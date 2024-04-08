"Будешь жалеть": взявшая малыша Клава Кока врезала одинокой Бузовой

Негласная борьба между молодой певицей и состоявшейся поющей телеведущей Ольгой Бузовой началась в 2022 году на отдыхе в Куршевеле. Сейчас Клава Кока спровоцировала новую волну скандала, когда появилась в образе счастливой мамы.

Днем 8 апреля в Сети начали распространяться сенсационные кадры исполнительницы хита "Покинула чат", на которых она позирует с ребенком. Сплетники тут же включились в обсуждения с подозрениями о том, что Клава Кока стала мамой в 27 лет. Впрочем, коснулись резонансные обсуждения и другой артистки — Ольги Бузовой, которая потомством в свои 38 так и не обзавелась.

На официальной страничке Клава Кока поспешила сообщить 8,2 миллионам подписчиков, что "рожают и женятся" ее друзья, а сама она гастролирует. Тем не менее поклонники сочли, что взявшая малыша для съемки певица намекнула на перспективы материнства.

Более того, сплетники стали писать на просторах Сети, что таким образом Клава Кока формально врезала одинокой Ольге Бузовой! Ведь у поющей телеведущей нет даже жениха, а возраст уже бальзаковский. В то время как у молодой соперницы "все пучком", 38-летняя Бузова не может похвастаться личным счастьем.

Клава Кока, менее известная как Клавдия Высокова, ранее уже наступала на больное звезде шоу "Дом-2": зимой 2022-го девушка сняла Ольгу Бузову на отдыхе в неприглядном виде и выложила ролик в социальные сети. Тогда фанаты Бузовой обвинили Клаву Коку в беспринципности, а отдельные артисты высокого ранга, как Дима Билан, порвали с ней дружеские связи.

Тем не менее преданные поклонники белокурой заводилы продолжают поддерживать ее и оставляют добрые комментарии к ее фото с ребенком. "Какая ты красивая! Скоро и у тебя будет комочек счастья! Ты будешь самой лучшей мамой", "Не "доиграйся" в карьеру, а то потом будешь жалеть, как Оля Бузова", — получает реакции от фанатов Клава Кока.