"Ширли-Мырли", "Вокзал для двоих", "Табор уходит в небо" и другое: тест на знание героев кино СССР – пройти

Фильмы на тему любви, дружбы, чести и справедливости — уникальное наследие советской эпохи, которое хочется пересматривать снова и снова. Хорошо ли вы запомнили персонажей культовых лент СССР? Предлагаем пройти тест на тему кино и узнать результат — правильные ответы представлены в конце.
Наверняка вы не раз смотрели советские фильмы "Ширли-Мырли", "Вокзал для двоих", "Табор уходит в небо", "Джентльмены удачи", "Человек с бульвара Капуцинов". Для истинных ценителей киноискусства "Дни.ру" подготовили пять вопросов, в каждом есть три варианта ответа, но верный только один.
Сможете показать максимальный результат? Освежите память, а наш тест на знание героев кино СССР поможет приятно провести время. Желаем удачи!
1. Василий Алибабаевич называет в советской комедии "Джентльмены удачи" родной город. Какой?
а) Караганда
б) Джамбул
в) Актюбинск
2. В советской мелодраме "Вокзал для двоих" официантка Вера, которую сыграла Людмила Гурченко, наблюдала за разборками пианиста Платона и …
а) обувщика Сергея
б) карманника Алексея
в) проводника Андрея
3. Какую фразу произносит Билли Кинг в фильме СССР "Человек с бульвара Капуцинов"?
а) Шли бы вы, бабуся, через улицу в другом месте!
б) Эти булки отдайте пленным!
в) Экзамен для меня — всегда праздник, профессор!
4. Кто исполнил роль цыганки Рады в советском кино "Табор уходит в небо?"
а) Екатерина Жемчужная
б) Матлюба Алимова
в) Светлана Тома
5. Кем приходятся друг другу герои Леонида Куравлева и Любови Полищук в популярном кино СССР "Ширли-Мырли"?
а) братом и сестрой
б) мужем и женой
в) кумом и кумой
Подводим итоги! Правильные ответы на тест: 1) б (Джамбул); 2) в (проводника Андрея); 3) а (Шли бы вы, бабуся, через улицу в другом месте!); 4) в (Светлана Тома); 5) б (мужем и женой).
Если допустили ошибку, советуем посмотреть советские фильмы снова. При желании можно пройти тест еще раз и отправить его другим ценителям кино СССР.