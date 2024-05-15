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Среда 15 мая

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Новое обращение Дюжева оказалось неожиданным

Новое обращение Дюжева оказалось неожиданным
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Чем руководствовался актер – остается загадкой. Кому под силу ее разгадать?

Дмитрий Дюжев — гений актерского мастерства, профессиональный артист, образец мужества, примерный семьянин, обладатель блестящего таланта. Как в 2000-е годы, так и сейчас он остается востребованным, хотя в последние годы его популярность резко снизилась, а зритель переключился на более молодых знаменитостей.

Дюжева помнят и по театральным работам, и по кинематографическим лентам. "Бригада" (2002), "Жмурки" (2005), "Ты – это я" (2006), "Мне не больно" (2006), "Свой-Чужой" (2008), "Каникулы строгого режима" (2009), "Утомленные солнцем 2: Предстояние" (2010), "Утомленные солнцем 2: Цитадель" (2011) — картины с ним смотрят и пересматривают постоянно.

Кадр YouTube / @SMOTRIM_KULTURA

Дмитрий Петрович является не только любимцем публики, но и убежденным христианином. Дюжев часто цитирует священнослужителей в Telegram. Но его новое обращение с цитатой архимандрита Саввы Мажуко неожиданно превзошло предыдущие по глубине мудрости. Он смог объяснить, какое задание нужно выполнять верующим девочкам и мальчикам. Причем сделал это максимально метко, что поражает даже иноверцев.

"Утром встали, пошли зубы чистить, и как только вы себя в зеркале увидите, опознаете, кто там стоит, вы сами себе скажите несколько раз: «Я добрый», просто напомните себе об этом. Потому что часто бывает, особенно утром, у людей бывает такое тучное, дымящееся, угрожающее настроение. И если у человека обычного есть свой какой-то современный стиль жизни, у христиан есть обязанности. Быть добрым – обязанность", — процитировал мудрость священника Дмитрий Дюжев.

Есть у Мажуко и другое высказывание на ту же тему, причем не менее точное. В нем указано, что выбирать между добром и злом предлагается лишь в книгах. А в реальной жизни наоборот: приходится выбирать между большим злом и меньшим. Однако Дюжев не стал отмечать в Telegram-канале эту цитату.

ДНИ в Telegram

15 мая 2024, 18:20
Кадр YouTube / @stopcoronavirusrf
Telegram / @dyuzhev_d✓ Надежный источник

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