Врачи не могут вылечить слегшего с серьезными проблемами Носкова

Российский музыкант Николай Носков продолжает находиться в больнице с серьезными проблемами с легкими. Его состояние не улучшается с 6 мая.



Врачи борются за выздоровление певца, чье состояние оценивается как средней тяжести. Носков, несмотря на свои здоровенные проблемы, продолжает радовать поклонников выступлениями на сцене, хотя теперь приходится делать это сидя на стуле.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда здоровье Николая Носкова подвергается испытаниям. В 2017 году он перенес инсульт, но даже после этого продолжил работу над своим альбомом "Живой" при поддержке продюсера Виктора Дробыша. Таким образом, Носков продемонстрировал свою целеустремленность и стойкость в преодолении трудностей.

Недавно жена Николая Носкова сообщила о сроках его предполагаемой выписки из больницы, отмечает Пятый канал. После инсульта музыкант столкнулся с новой проблемой — пневмонией, что является серьезным вызовом для его здоровья. Семья, друзья и поклонники поддерживают Носкова в этот трудный период, надеясь на его скорейшее выздоровление и возвращение к творческой деятельности.

Напомним, ранее жена Николая Носкова сообщила о его состоянии после инсульта. Несмотря на поражение части клеток головного мозга, певец продолжает активную концертную деятельность.

