Врачи не могут вылечить слегшего с серьезными проблемами Носкова

Кабаева дала публичное обещание Тесты Собчак высказалась о внучке Ротару Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: угадайте по кадру кино СССР о Великой Отечественной войнеТест: угадайте по кадру кино СССР о Великой Отечественной войне Тест: отгадайте фильмы СССР с цветочными названиями по кадрамТест: отгадайте фильмы СССР с цветочными названиями по кадрам ТЕСТ для настоящих любителей фильма "Москва слезам не верит"ТЕСТ для настоящих любителей фильма "Москва слезам не верит" Помните ли вы фильм "В бой идут одни "старики"? – тест для ценителей советского кино о ВОВПомните ли вы фильм "В бой идут одни "старики"? – тест для ценителей советского кино о ВОВ

Лента новостей

Среда 15 мая

11:36Врачи не могут вылечить слегшего с серьезными проблемами Носкова 10:25Страдавшая от тяжелой зависимости МакSим поставила точку в вопросе лечения 09:19Гусева высказалась об отмене пославшей из Кремля знак Зеленскому Королевой 09:03Определившийся сын напугал Утяшеву своим решительным заявлением 08:22"Обалдел и потерял дар речи": Киркоров поделился подробностями встречи с Леонтьевым 08:17ТЕСТ для настоящих фанатов фильма "Моя морячка" с Людмилой Гурченко 06:05Идеальное тело: Михалкова сняла с себя одежду в Турции 03:08Рецепт чая "масала": вкусный и полезный напиток превзойдет высокие ожидания 00:025 способов избавиться от морщин вокруг рта 19:48Юрий Куклачев прервал молчание после перенесенного инфаркта 18:00Разлученная с единственным ребенком Кадышева оказалась перед сложным выбором 17:25"Скорая" не приехала: актер Иван Краско сдался после инсульта 16:26Объявившая о важном решении Виктория Боня стала другим человеком 15:19Знаменитого артиста и телеведущего погубил рак простаты – неожиданно 13:10Куда сходить в Москве и России: афиша с 16 по 31 мая 11:04"Моя рыбочка золотая": Дубцова проталкивает сына на большую сцену 10:03ТЕСТ для настоящих знатоков фильма "Карнавальная ночь" 09:39Видны раскрытые створки: раздобревшая Серябкина декорировала самое сокровенное 09:30"Старина с душком": молодую жену Петросяна не покидает ощущение нафталина 09:06Елена Летучая раскрыла все подробности семейной жизни 08:44Билан отказался от предложения Киркорова стать его преемником 06:18Анна Михалкова отмечает 50-летие: вспоминаем интересные факты из жизни актрисы в ее юбилей 03:21Рене Зеллвегер пыталась зайти в чужой дом и чуть не сломала замок соседям 00:0482-летний Лев Лещенко сделал громкое заявление о своих заработках 23:12Объявлена суровая правда об отношениях Пугачевой и Орбакайте 22:02После 10 лет брака Чумаков и Ковальчук провели шикарную свадьбу 20:04Лидеры российского шоу-бизнеса прокомментировали приговор Бишимбаева 16:26Бузова рассекретила свой настоящий вес: "Никто не поверит" 14:10Продавшая роскошную квартиру в центре Москвы Дапкунайте погрязла в долгах 12:59Гагарина впервые откровенно рассказала о тяжелом разводе Исхаковым 11:54Пусть молодой муж кормит: Пугачеву лишили пенсии в Израиле 11:50Отказавшаяся от изысков Лариса Гузеева объявилась в деревне 10:27Уехавший из России внук Пугачевой попросил Орбакайте о помощи 10:05Заковыристый ТЕСТ для настоящих знатоков фильма "Служебный роман" 09:03Опасающийся транжирства своих детей Сафронов решил оставить квартиру государству 05:2060 лет, а кто даст? Распутина отмечает юбилей 00:025 книг, в которых герои прошли путь от ненависти к любви 18:09Мечты сбываются, когда складываются три обстоятельства 13:59Айза рассказала о борьбе с Гуфом за алименты для сына 10:23Тест: отгадайте фильмы СССР с цветочными названиями по кадрам 10:14Бывший мужик в дерзкой мини-юбке победил на "Евровидении" 01:40Жена Петросяна раскрыла проблемы с головным мозгом и сосудами – голова лопается 00:01В ресторане Butler открыли сезон "философским" сетом 21:02Известный актер ушел на 85 году жизни 17:12Карета превратилась в тыкву: как избежать главной ошибки Золушки 11:42Олимпийская чемпионка Кабаева дала публичное обещание 10:32Тест для родившихся в СССР: ответят верно только комсомольцы 23:02Напоказ: Анна Седокова не сдерживается на публике 19:06Ничего не поделать: почему формируется выученная беспомощность и как ее преодолеть 14:02МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕСТ: отгадайте советские песни по одной строчке
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Врачи не могут вылечить слегшего с серьезными проблемами Носкова

Врачи не могут вылечить слегшего с серьезными проблемами Носкова
216

Российский музыкант Николай Носков продолжает находиться в больнице с серьезными проблемами с легкими. Его состояние не улучшается с 6 мая.

Врачи борются за выздоровление певца, чье состояние оценивается как средней тяжести. Носков, несмотря на свои здоровенные проблемы, продолжает радовать поклонников выступлениями на сцене, хотя теперь приходится делать это сидя на стуле.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда здоровье Николая Носкова подвергается испытаниям. В 2017 году он перенес инсульт, но даже после этого продолжил работу над своим альбомом "Живой" при поддержке продюсера Виктора Дробыша. Таким образом, Носков продемонстрировал свою целеустремленность и стойкость в преодолении трудностей.

Недавно жена Николая Носкова сообщила о сроках его предполагаемой выписки из больницы, отмечает Пятый канал. После инсульта музыкант столкнулся с новой проблемой — пневмонией, что является серьезным вызовом для его здоровья. Семья, друзья и поклонники поддерживают Носкова в этот трудный период, надеясь на его скорейшее выздоровление и возвращение к творческой деятельности.

Напомним, ранее жена Николая Носкова сообщила о его состоянии после инсульта. Несмотря на поражение части клеток головного мозга, певец продолжает активную концертную деятельность.

ДНИ в Telegram

15 мая 2024, 11:36
Николай Носков. Кадр: YouTube-канал "Авторадио"
Пятый канал✓ Надежный источник

По теме

"На все воля Господня": Николай Носков ушел со сцены на середине песни
Николай Иванович Носков

Николай Иванович Носков певец

Страдавшая от тяжелой зависимости МакSим поставила точку в вопросе лечения

Страдавшая от тяжелой зависимости МакSим поставила точку в вопросе лечения
Марина Абросимова в прошлом году призналась в своей борьбе с алкогольной зависимостью. Она рассказала о посещении реабилитационной клиники и остановила концертную деятельность для восстановления. Сейчас МакSим объявила, что больше не лечится от алкоголизма, рассказав, что в какой-то момент она смогла преодолеть зависимость без помощи врачей.

Гусева высказалась об отмене пославшей из Кремля знак Зеленскому Королевой

Гусева высказалась об отмене пославшей из Кремля знак Зеленскому Королевой
Который день не утихает скандал. Наташу Королеву вырезали из телеверсии концерта, посвященного Дню победы. О случившемся высказалась диджей Катя Гусева за кулисами седьмой Премии "ЖАРА Music Awards 2024" в столичной ЦСКА-Арене. Напомним, некоторые зрители посчитали, что появление Наташи Королевой в Кремле на День Победы с георгиевской лентой на груди − это знак, который певица послала президенту Владимиру Зеленскому.

Определившийся сын напугал Утяшеву своим решительным заявлением

Определившийся сын напугал Утяшеву своим решительным заявлением
В большом интервью со своим 11-летним сыном Робертом Ляйсан Утяшева узнала об увлечениях и мечтах сына. Звездная мама была удивлена откровением сына о его желании стать теннисистом. Роберт рассказал, что любит изучать географию и историю, коллекционирует машинки и занимается большим теннисом.

"Обалдел и потерял дар речи": Киркоров поделился подробностями встречи с Леонтьевым

"Обалдел и потерял дар речи": Киркоров поделился подробностями встречи с Леонтьевым
Филипп Киркоров сегодня – суперзвезда, артист первого эшелона, кумир для миллионов. Но когда-то он сам смотрел с обожанием на старших коллег, мечтая о знакомстве с ними. Подробностями король российской эстрады поделился с корреспондентом "Дни.ру". "Я обалдел и просто потерял дар речи, когда впервые увидел Валерия Леонтьева, – вспоминает Филипп Киркоров.

ТЕСТ для настоящих фанатов фильма "Моя морячка" с Людмилой Гурченко

ТЕСТ для настоящих фанатов фильма "Моя морячка" с Людмилой Гурченко
Проверяем знание любимой кинокартины Сценарий фильма "Моя морячка" написал Анатолий Эйрамджан, автор сюжетов таких популярных лент, как "Самая обаятельная и привлекательная" и "Где находится нофелет?" Он же выступил режиссером и даже снялся в эпизоде.

Выбор читателей

14/05ВтрТЕСТ для настоящих знатоков фильма "Карнавальная ночь" 14/05Втр"Скорая" не приехала: актер Иван Краско сдался после инсульта 13/05ПндБузова рассекретила свой настоящий вес: "Никто не поверит" 13/05ПндОбъявлена суровая правда об отношениях Пугачевой и Орбакайте 13/05ПндПродавшая роскошную квартиру в центре Москвы Дапкунайте погрязла в долгах 14/05ВтрЗнаменитого артиста и телеведущего погубил рак простаты – неожиданно