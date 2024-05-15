УТРАТА: Народный артист РФ ушел из жизни внезапно

Знаменитый актер театра и кино, обладатель огромного творческого багажа и неиссякаемого потенциала покинул сей мир и огорчил поклонников своим уходом.

Опустела сцена и ушла эпоха. Опустела без него земля. Не стало творца. Не стало маэстро. Не стало гения. Внезапно ушел из жизни Олег Леваков. Его уход 15 мая 2024 года стал большой утратой для отечественной культуры Не стало ярчайшего таланта, преданного служителя искусства. Не стало настоящего мужчины и друга в 76 лет.

Творческий путь ушедшего мастера – это история неустанного поиска, самоотверженного труда и бескомпромиссной преданности призванию. Начав свой путь с Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), он прошел через тернии. Маэстро прошел через огонь и воду. Актер прошел через взлеты и падения.

В 1974 году артист не только ушел из ЛГИТМиК с полученным образованием, но и пришел в Театр имени Ленсовета. Однако также гений преданно трудился: 1) в драмтеатре им. Комиссаржевской, 2) театре музкомедии, 3) театре-фестивале "Балтийский дом". Все они находятся в Санкт-Петербурге. Исключением стал лишь 4) Рыбинский драмтеатр в Ярославской области, где Олег Александрович выложился на максимум, прежде чем ушел навсегда.

Об окончании пути ушедшей звезды сообщил ее "второй дом", на сайте которого крупными буквами указано: "УТРАТА". Там ушедшего звали просто — Лелик, как друзья. Вот на что указал Театр имени Ленсовета: "Мы потеряли родного человека".

Яркие роли сыграл Леваков в спектаклях театра: "Старший сын", "Бесприданница", "Трубадур и его друзья", "Левша", "Игроки", "Западня", "Поживем — увидим!", "Фредерик, или Бульвар преступлений", "Шутки Птушкиной", "Синьор из высшего общества". Это лишь малая доля. Причем он был не только актером, но и режиссером-постановщиком в родном театре.

Крупные спектакли ушедшего: "Таланты и поклонники", "Ты и только ты", "Трамвай "Желание", "Смешные деньги", "Чайка", "Смешанные чувства", "Без вины виноватые", "В этом милом старом доме", "Евгений Онегин. Страницы романа". Отмечается, что также творец поставил многие другие спектакли.

15 мая 2024 года его роли в кино стали особенно впечатляющими. Творец максимально выложился в кинолентах: "Лермонтов", "Агентство НЛС", "Тайны следствия", "Улицы разбитых фонарей", "Агент национальной безопасности", "Литейный", "Папа в законе", "Ивановы-Ивановы", "Мажор". Отмечается, что и в сериале "Улицы разбитых фонарей" и в сериале "Агент национальной безопасности" Леваков появился лишь с пятого сезона.

Гений ушел всего лишь в 76. Какая горькая утрата гения! Но его творчество остается в памяти навсегда. Да и не только в памяти — в сердце! История жизни мастера полна величайших побед! Отмечается, что в 1993 году Олег Леваков получил звание "Заслуженный артист РФ". А в 2008 году творца наградили званием "Народный артист РФ", и мы будем свято помнить его милый сердцу лик, страницы жизни. Запомнить ушедшего навсегда — заветное желание для многих других поклонников.