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Среда 15 мая

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"Обалдел и потерял дар речи": Киркоров поделился подробностями встречи с Леонтьевым

"Обалдел и потерял дар речи": Киркоров поделился подробностями встречи с Леонтьевым
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Филипп Киркоров сегодня – суперзвезда, артист первого эшелона, кумир для миллионов. Но когда-то он сам смотрел с обожанием на старших коллег, мечтая о знакомстве с ними. Подробностями король российской эстрады поделился с корреспондентом "Дни.ру".

"Я обалдел и просто потерял дар речи, когда впервые увидел Валерия Леонтьева, – вспоминает Филипп Киркоров. – В школе я видел его по телевизору и с ума сходил от этой кудрявой головы и "Полета на дельтаплане", мечтая встретиться с этой легендой. А заодно запустил во Вселенную мысль, что так же хочу быть на сцене. Лично же получилось с ним увидеться на "Песне-88" в "Останкино". Это была моя первая "Песня". И на Леонтьева там я смотрел, открыв рот от восторга".

А потом Филиппу удалось познакомиться со всеми своими эстрадными кумирами. "В конце 90-х я уже сам был звездой, но только тогда смог впервые увидеть Людмилу Гурченко, которую всегда считал великой актрисой, – вспоминает Филипп. – Я пошел на ее спектакль, а потом отправился к ней в гримерную. Очень волновался. Протянул ей букет цветов со словами: "Людмила Марковна, вы – моя любимая актриса". А она засмеялась: "Молодой человек, у вас хороший вкус!" Я эту фразу запомнил, и теперь говорю ее всякий раз, когда слышу в свой адрес: "Филипп, вы мой любимый артист!"

По словам Киркорова, советские эстрадные мэтры, как то Кобзон, Лещенко, Ротару, Леонтьев, всегда были благосклонны и к нему, и еще нескольким артистам его поколения. "Маша Распутина, Азиза, Дима Маликов, Володя Пресняков, Женя Белоусов и я, – перечислил Филипп Бедросович коллег по сцене, чья звезда зажглась почти одновременно с его собственной. – И мэтры ко всем нам благоволили, относились с большим уважением"

ДНИ в Telegram

15 мая 2024, 08:22
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Впервые без перчаток: 56-летний Киркоров похвастался огромной татуировкой на руке

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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