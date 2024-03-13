Впервые без перчаток: 56-летний Киркоров похвастался огромной татуировкой на руке

Филипп Киркоров стал почетным гостем празднования дня рождения диджея Кати Гусевой, которое с размахом прошло в ресторане "Модус". Примечательно, что король российской эстрады выбрал праздник своей подруги, чтобы впервые показать татуированную руку. Чтобы удивить, как это делает всю жизнь, и снова заставить всех о себе говорить.

В последние несколько месяцев Лучезарный если и появлялся где-то, то в перчатках. Было понятно, что он что-то скрывает от любопытных взглядов. И вот, наконец, на празднике своего официального диджея Киркоров решился показать то, что столь долго прятал.

Оказалось, на тыльной стороне ладони у него нарисована огромная голова дракона с языком. Причем усы и язык доходят до половины пальцев!

О символизме этого знака можно только строить догадки. Филипп родился в 1967 году, стихией которого был Огонь. В 1988 году – году Дракона – Киркоров впервые встретился с Пугачевой на "Вернисаже" Резника. Тогда же молодой артист дебютировал в "Рождественских встречах". В 2012 году – тоже в году Дракона – у певца родился сын Мартин. А в 2024-м – и это тоже год Дракона! – Король нашел правильную дверь и после опалы вернулся на сцену и экран к своему народу.

Знак Дракона – это энергия, благородство, новаторство, дальновидность, проницательность, великодушие. Все то, что свойственно Филиппу Киркорову.

Стоит заметит, что Народный артист до сих пор отрицал, что сделал такую большую наколку на дорсальной – тыльной – стороне кисти. "Да это просто рисунок, я нарисовал", – отшучивался он в ответ на прямые вопросы.

Но картина выглядит столь натурально и впечатляюще, что представляется настоящей "татухой". И 56-летнему Киркорову она очень к лицу!