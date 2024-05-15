Объявлено о переломном моменте в жизни Аллы Пугачевой

Опубликовано новое интервью, в котором сплелись воедино сразу несколько важных тем. Главные из них —любовь к Родине, к искусству, музыке, людям. Как в мессенджерах, так и в социальных сетях распространились эксклюзивные кадры и проникновенные слова. В центре внимания снова оказалась Алла Борисовна.

Однако не только Пугачева притянула к себе интерес публики. Кроме Аллы Борисовны отличилась еще она крупная фигура советской и постсоветской эпохи. Ей стала певица, песенник, композитор, актриса, телеведущая Мариам Мерабова.

В среду, 15 мая вышло интервью, в котором Мерабова объявила о переломном моменте в жизни Пугачевой. По ее словам, в Советском Союзе, куда входили Молдавская, Армянская, Казахская, Грузинская и другие республики, личность Аллы Борисовны ознаменовала собой целую эпоху. Однако сейчас, в 2024 году, когда Советский Союз остался лишь в истории, воспоминаниях и мыслях, эпохи Аллы Борисовны больше нет.

Как отметила Мариам Ониковна, причина кроется не в развале Советского Союза [на Молдавию, Армению, Казахстан, Грузию и другие страны], а причина эта в зарождении эпохи продюсеров. Сейчас остается лишь подводить итоги волнительного и одновременно печального события.

"Были профессионалы в своем деле. Композиторы — писали. Исполнители — исполняли. И это все было на высочайшем уровне!" — заявила об утерянном советском прошлом кумир армянского народа.

Мерабова призналась, что обожает творчество Пугачевой, но лишь до конкретной точки! В чем же причина? Оказалось, что разделение народа на рабов и холопов, которое совершила Алла Борисовна, стало решающим.

"Вы наблюдали особую любовь к стране? И я не наблюдала. Особое уважение наблюдали? Нет. Я тоже не наблюдала", — проанализировала события Мерабова в новом интервью.



"Простят, простят, к сожалению. А нельзя! Я бы не простила... Про тебя сказали, что ты раб, холоп. А ты — копишь деньги, покупаешь дико дорогие билеты, идешь на ее концерт. А она — знать тебя не знает и не хочет. И вообще — принес деньги на концерт?" — этими словами Мариам Ониковна наказала утратившую авторитет в своей стране Пугачеву.

