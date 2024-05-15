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Среда 15 мая

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Гусева высказалась об отмене пославшей из Кремля знак Зеленскому Королевой

Гусева высказалась об отмене пославшей из Кремля знак Зеленскому Королевой
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Который день не утихает скандал. Наташу Королеву вырезали из телеверсии концерта, посвященного Дню победы. О случившемся высказалась диджей Катя Гусева за кулисами седьмой Премии "ЖАРА Music Awards 2024" в столичной ЦСКА-Арене.

Напомним, некоторые зрители посчитали, что появление Наташи Королевой в Кремле на День Победы с георгиевской лентой на груди − это знак, который певица послала президенту Владимиру Зеленскому. Ведь этот символ Победы и отваги официально запрещен в Незалежной. При этом запрещена там и сама Королева – эта уроженка Киева одной из первых попала в "черный список" еще в 2016 году из-за обвинений в пропаганде экстремизма. Причем экстремизм был усмотрен в безобидной доброй песне "Маленькая страна".

"Для меня тот факт, что Наташу Королеву вырезали из телеверсии кремлевского концерта ко Дню Победы, кажется странной историей, – говорит Катя Гусева. – Она была в шикарном платье, с хорошей песней "Только ты не умирай". Может, там что-то режиссер монтажа напутал?"

Катя Гусева рассказала "Дни.ру" о том, почему вообще могут вырезать артистов. "Во-первых, ты можешь быть сейчас не в тренде, – говорит диджей. – Во-вторых, есть ограничение по эфирному времени, когда, скажем, концерт шел три часа, а для эфира надо оставить полтора, и тогда кем-то жертвуют, оставляя топовых исполнителей. Хотя я бы расстроилась, если бы такое со мной случилось".

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15 мая 2024, 09:19
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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