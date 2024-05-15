Бывший муж Бородиной нашел очередную "принцессу" сразу после свадьбы

Экс-супруг телеведущей не стал скрывать своего увлечения. Он рассказал обо всем сам и поделился подробностями.

Курбан Омаров женился на Ксении Бородиной 3 июля 2015 года. Взяв небольшую паузу, супруги отправились проводить "медовый месяц" в Турцию. Партнерша бизнесмена в это время была беременна, носила под сердцем дочь и вряд ли могла подумать, что через 6 лет будет разводиться и делить имущество.

Недавно же стало известно, что Курбан Омаров вновь женился, однако на этот раз якобы на полной противоположности Ксении — на 23-летней девушке Валерии. Это произошло 10 мая 2024 года. Поскольку мужчина к 43 годам уже набрался опыта в свадьбах, то снова взяв небольшую паузу, супруги отправились проводить "медовый месяц", но уже в ЮАР. Поразительно, но новая партнерша бизнесмена беременна, носит под сердцем малыша и вряд ли подозревает, что ей грозит участь ее же предшественницы — Бородиной.

На отдыхе сразу после свадьбы бизнесмен сначала снял на камеру белку на дереве и показал ее подписчикам в соцсетях. "Ты думаешь, я тебя не увидел? Сидит, точит. Одна белка – здесь. Одна белка — там", — пошутил Омаров и перевел камеру на жену за завтраком.

А потом Курбан нашел очередную "принцессу" сразу после свадьбы. На этот раз он снял и выложил видео с большой черепахой. "А это что за принцесса у нас? Она походу тоже на завтрак ползла", — пошутил бизнесмен.

Похоже, что бывший муж Бородиной все чувствует, понимает, обдумывает и волнуется. Невероятно, но факт: события в его жизни буквально повторяются, разделяют жизнь на "до" и "после". Однако 43-летний мужчина отказывается признавать это публично, громко, провокационно.

Более того, во время записи очередного видеоролика Омаров снял жительницу ЮАР в теплой одежде, в сапогах и пальто. Завершив ее снимать, Курбан показал себя и жену одновременно, отметив, что они загорают, освободившись даже от летней одежды из-за сильной жары.

Когда экс-супруг Бородиной осознает и признает, что попал в "день сурка", — покажет время. Вполне возможно, что спустя 6 лет он будет разводиться с Валерией и делить с ней имущество, как это было прежде с Ксенией. Именно сейчас для него важно хорошо подумать и решить, как двигаться дальше, чтобы не наломать дров.