Определившийся сын напугал Утяшеву своим решительным заявлением

В большом интервью со своим 11-летним сыном Робертом Ляйсан Утяшева узнала об увлечениях и мечтах сына. Звездная мама была удивлена откровением сына о его желании стать теннисистом.



Роберт рассказал, что любит изучать географию и историю, коллекционирует машинки и занимается большим теннисом. В отличие от своей матери, которая добилась больших успехов в гимнастике, Роберт мечтает реализовать свои амбиции в спорте.

Кумирами Роберта являются российская звезда тенниса Даниил Медведев и польский спортсмен Хуберт Хуркач. Он мечтает однажды принять участие в одном из турниров "Большого шлема".

"В целом хочу быть счастливым... и очень хорошим папой! Но это в далеком будущем", – решительно заявил Роберт. Утяшева была не готова услышать от сына такие серьезные размышления о будущих детях. "Мне надо готовиться или пока ещё есть время?", –испугалась ведущая. Роберт заверил ее, что речь идет о далеком будущем.

Напомним, что у Ляйсан Утяшевой и Павла Воли есть также девятилетняя дочь София. Она занимается музыкой и, как и ее брат, мечтает стать чемпионкой. Дочь звездной пары также делает успехи в большом теннисе.

Похоже, что дети Ляйсан Утяшевой и Павла Воли пошли по стопам своей матери, которая с ранних лет посвятила себя спорту. Роберт и София уже показывают хорошие результаты в теннисе и, возможно, в будущем станут продолжателями семейной спортивной династии.

