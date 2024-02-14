Разрыва не избежал: Пресняков оставил Подольскую с трогательным посланием

Наталья Подольская получила от мужа сообщение, от которого ее сердце забилось чаще.

Сегодня наступил тот день, когда скандалы в мире шоу-бизнеса затихли и отошли на второй план. Многие знаменитости замерли в ожидании роскошных подарков, которые преподнесут им вторые половинки в честь праздника. Разумеется, романтическая дата не обошла стороной и одну из самых крепких звездных пар – Наталью Подольскую и Владимира Преснякова.

Не секрет, что супруги вместе уже 15 лет и воспитывают двоих детей. Однако в их отношениях по-прежнему царит нежность, как и в первые годы брака. Сегодня, 14 февраля, пара в очередной раз это доказала, продемонстрировав публике свои большие и искренние чувства.

В телеграм-канале Натальи Подольской появился праздничный пост, наполненный атмосферой романтики. Певица поздравила поклонников с Днем святого Валентина и показала подарок от любимого мужчины. Владимир Пресняков оставил супругу с трогательным посланием и преподнес ей шикарный букет красных роз.

Наталья Подольская опубликовала в блоге записку, которую ей посвятил супруг. Вероятно, артистка была очень тронута такими приятными словами от мужа и, возможно, даже захотела сохранить себе послание на память. Однако Владимир Пресняков не избежал разрыва бумаги, пока готовил для жены сюрприз. Если приглядеться, на листке можно заметить заломы и оторванный кусочек.

Судя по всему, музыкант так торопился порадовать вторую половинку, что даже не заметил этих небольших повреждений. К тому же, разве внешний вид послания имеет значение, если оно написано искренне и от всей души? Самое главное, чтобы чувства пары по-прежнему были крепкими и нерушимыми, а все остальное поправимо.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что Наталья Подольская готова стать многодетной мамой.