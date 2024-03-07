У Крутого – ОГРОМНЫЙ, у Леонтьева – КОРОТЫШ: какие у звезд списки друзей в соцсети / СМОТРИМ и СРАВНИВАЕМ

Что скрывают представители российского шоу-бизнеса. Сравниваем странички в социальных сетях любимых звезд.

Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Через активность человека в Интернете можно узнать многое о его интересах, увлечениях, мнениях и образе жизни. Различные месенджеры предоставляют нам возможность делиться своими мыслями, эмоциями, фотографиями и видео с друзьями и знакомыми, а также заводить новые знакомства и общаться с людьми со всего мира. "Дни.ру" решили посмотреть и сравнить списки друзей в соцсети звезд российского шоу-бизнеса.

Виталина Цымбалюк-Романовская

Популярная пианистка активно развивает свои социальные сети. Обычно со своими поклонниками артистка делится личными впечатлениями об искусстве. Виталина Цымбалюк-Романовская имеет небольшой список друзей и подписчиков. У нее всего 1205 друга и 720 подписчиков. Среди них замечены многие коллеги по цеху звезды.

Виталина Цымбалюк-Романовская. Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com

Игорь Крутой

Знаменитый композитор обычно в своих социальных сетях не больно многословен. В отличие от Виталины Цымбалюк-Романовской артист предпочитает делиться своими музыкальными клипами, которые охотно смотрят его поклонники. К слову, Игорь Крутой обладатель огромного списка подписчиков в социальной сети. Их у него 35000.

Игорь Крутой. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/ www.globallookpress.com

Валерий Леонтьев

Исполнитель хита "Вернисаж" активно развивает не свою страницу, а группу в социальной сети. Артист часто делится своими архивными фотографиями, видео с выступлений и музыкальными новинками. Стоит отметить, что список подписчиков Валерия Леонтьева короче, чем у Игоря Крутого. На его группу подписано 17000 человек.

Валерий Леонтьев. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com

Юлия Михалкова

В сравнении с остальными звездами экс-участница шоу "Уральские пельмени" часто делится с поклонниками личными снимками. На днях, к слову, Юлия Михалкова выложила фотографии с одной из последних съемок. Предлагаем вам отгадать, какое количество дырок у Юлии Михалковой по фото.

Юлия Михалкова. Фото: Вконтакте / Юлия Михалкова

Конечно, мы шутим. Звезда выглядит шикарно в роскошном платье с необычными разрезами. Мы насчитали их в качестве 5 штук. На Юлию Михалкову подписано 98000 человек, а друзей у звезды 180.

Ольга Бузова

Бьет все рекорды по количеству подписчиков в социальной сети исполнительница хита "Мало половин". У нее их 1,4 миллиона. На своей странице звезда делится как личными фотокарточками, так и подробностями в творческой сфере. Поклонники активно следят за обновлениями на странице в микроблоге Ольги Бузовой, а также оставляют комментарии и реакции.