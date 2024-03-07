У Крутого – ОГРОМНЫЙ, у Леонтьева – КОРОТЫШ: какие у звезд списки друзей в соцсети / СМОТРИМ и СРАВНИВАЕМ

Умерла заслуженная артистка РСФСР Тесты Получивший диагноз врача Губин рассказал о здоровье Игры Сонник

Топ новостей недели

Внучка Софии Ротару и артист "Шаман" оказались братом и сестройВнучка Софии Ротару и артист "Шаман" оказались братом и сестрой Заработала: наследникам умершей Моргуновой выплатят 60 тысяч рублейЗаработала: наследникам умершей Моргуновой выплатят 60 тысяч рублей До слез: толпы россиян несут цветы, поминая Кадышеву добрым словомДо слез: толпы россиян несут цветы, поминая Кадышеву добрым словом На 59 году жизни Марина Зудина воссоединилась с Олегом Табаковым на кладбищеНа 59 году жизни Марина Зудина воссоединилась с Олегом Табаковым на кладбище

Лента новостей

Воскресенье 24 марта

14:39Джессике Честейн – 47: вспоминаем самые яркие роли в карьере актрисы 10:03Сила женщины в улыбке: секрет знаменитой красотки Джулии Робертс 08:33Постный рецепт на 2024 год: пирог с орехами и сухофруктами 06:03Клавдия Шульженко и Георгий Епифанов: история любви, похожая на сказку 00:10Деньги меняют все: вот почему быть богатым – плохо, а бедным – хорошо 22:03"Молитесь": бывшая невеста Виторгана обратилась к россиянам с посланием 20:02"Берите! Мужик дает!": скромница Барановская поделилась секретом успеха 18:11Брэд Питт, Леди Гага и другие: настоящие имена этих звезд оказались для всех сюрпризом 15:09Самые громкие истории из жизни Бритни Спирс, которые повлияли на ее карьеру 12:33Взлеты и падения Джонни Деппа: как актеру удалось вернуться в кино после череды провалов 10:17Звезды Голливуда, которые похудели или поправились ради роли в фильме 06:41Поргина рассказала о планах отметить 80-летие Караченцова 03:21Королевский эксперт заявил, что вместо Кейт Миддлтон на улицу выходит актриса 00:05Женская самореализация: почему это так важно? 23:40"Кровью своей умойся": слова на стене группы "Пикник" оказались знамением катастрофы 21:14А папа знает? Юная дочь Якубовича за деньги показывает свою красоту незнакомцам 19:23Один краше другого: 65-летняя вдова Юдашкина нашла ему замену 17:49"С ней ушла эпоха": близкая коллега Гузеевой сообщила о роковом уходе 14:00Андрей Губин подробно рассказал о кардинальных улучшениях здоровья 12:5346-летняя Анфиса Чехова хочет родить ребенка без услуг суррогатной мамы 11:58Александру Цекало – 63 года: вспоминаем карьерный путь шоумена от капустников до сделки с Netflix 11:14Школьная учительница Кологривого рассказала, каким был артист до скандальной славы 10:31Татьяна Васильева раскритиковала Ксению Собчак за хамство и высокомерие 08:57Пережившая кому МакSим призналась, что забыла суть своих песен 06:14Вот кого упустил Гуф! Бывшая жена рэпера Айза раскрыла правду о себе 02:13Эд Ширан обожает кетчуп, а мы готовим его сами: пошаговый рецепт 20:26Кейт Миддлтон после операции выполняет свои королевские обязанностей в удаленном формате 19:26Кудрявцева оправдала дебош Кологривого гормонами и популярностью 18:4159-летний Киану Ривз избавился от волос ради новой роли и стал неузнаваемым 17:46Все лицо в трещинах: актриса Дарья Мороз наворотила дел 17:09Новый выпуск ЧЧД станет особенным: блогеры посоветуют самые актуальные книжные новинки весны 16:33В Москве задержали тестя Прилучного по подозрению в организации нелегального казино 15:44Умерла заслуженная артистка РСФСР Нина Лобанова 14:5555-летняя жена Газманова в шортиках показала обвисшие дары природы 13:00Тарханова беременна пятым, Жужа – четвертым, Топурия – третьим: стартует звездный беби-бум 11:32Дебошир Никита Кологривый обратился к Богу после приговора 10:34"Родненький появится на свет": Агутин сделал признание спустя 9 месяцев 06:28Долина рассказала, как справилась с последствиями травли без помощи психолога 03:37Личные данные Кейт Миддлтон пытались похитить из клиники, где принцесса перенесла операцию 00:43Гари Олдману – 66 лет: вспоминаем взлеты и падения культового актера 23:58"Это такая гадость!": Гузеева скандально унизила мужа в шаге от развода 22:54"Горе-мать против приемной семьи": Барановская вышла из себя в эфире Первого канала 21:15"Родилась весной": Екатерина Стриженова показала глазастую кроху с игрушкой 19:11"Машенька, примите соболезнования!": Голубкина потеряла родного человека 16:54Дочь Агутина и Варум уже с ребенком: рожала не сама 14:35Вдова Этуша осталась без миллиона от известного журналиста 13:09Филипп Киркоров рассказал, почему публично не показывал свои новые татуировки 12:25Сергей Жуков рассказал о значительных переменах в жизни после рождения пятого ребенка 11:32Звезду сериала "Слово пацана" Кологривого после дебоша в баре задержала полиция 11:03"Приставил нож": Лариса Долина подробно рассказала о совершенном на нее покушении
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

У Крутого – ОГРОМНЫЙ, у Леонтьева – КОРОТЫШ: какие у звезд списки друзей в соцсети / СМОТРИМ и СРАВНИВАЕМ

У Крутого – ОГРОМНЫЙ, у Леонтьева – КОРОТЫШ: какие у звезд списки друзей в соцсети / СМОТРИМ и СРАВНИВАЕМ
826

Что скрывают представители российского шоу-бизнеса. Сравниваем странички в социальных сетях любимых звезд.

Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Через активность человека в Интернете можно узнать многое о его интересах, увлечениях, мнениях и образе жизни. Различные месенджеры предоставляют нам возможность делиться своими мыслями, эмоциями, фотографиями и видео с друзьями и знакомыми, а также заводить новые знакомства и общаться с людьми со всего мира. "Дни.ру" решили посмотреть и сравнить списки друзей в соцсети звезд российского шоу-бизнеса.

Виталина Цымбалюк-Романовская

Популярная пианистка активно развивает свои социальные сети. Обычно со своими поклонниками артистка делится личными впечатлениями об искусстве. Виталина Цымбалюк-Романовская имеет небольшой список друзей и подписчиков. У нее всего 1205 друга и 720 подписчиков. Среди них замечены многие коллеги по цеху звезды.

Виталина Цымбалюк-Романовская. Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Виталина Цымбалюк-Романовская. Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com

Игорь Крутой

Знаменитый композитор обычно в своих социальных сетях не больно многословен. В отличие от Виталины Цымбалюк-Романовской артист предпочитает делиться своими музыкальными клипами, которые охотно смотрят его поклонники. К слову, Игорь Крутой обладатель огромного списка подписчиков в социальной сети. Их у него 35000.

Игорь Крутой. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Игорь Крутой. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/ www.globallookpress.com

Валерий Леонтьев

Исполнитель хита "Вернисаж" активно развивает не свою страницу, а группу в социальной сети. Артист часто делится своими архивными фотографиями, видео с выступлений и музыкальными новинками. Стоит отметить, что список подписчиков Валерия Леонтьева короче, чем у Игоря Крутого. На его группу подписано 17000 человек.

Валерий Леонтьев. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Валерий Леонтьев. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com

Юлия Михалкова

В сравнении с остальными звездами экс-участница шоу "Уральские пельмени" часто делится с поклонниками личными снимками. На днях, к слову, Юлия Михалкова выложила фотографии с одной из последних съемок. Предлагаем вам отгадать, какое количество дырок у Юлии Михалковой по фото.

Юлия Михалкова. Фото: Вконтакте / Юлия Михалкова
Юлия Михалкова. Фото: Вконтакте / Юлия Михалкова

Конечно, мы шутим. Звезда выглядит шикарно в роскошном платье с необычными разрезами. Мы насчитали их в качестве 5 штук. На Юлию Михалкову подписано 98000 человек, а друзей у звезды 180.

Ольга Бузова

Бьет все рекорды по количеству подписчиков в социальной сети исполнительница хита "Мало половин". У нее их 1,4 миллиона. На своей странице звезда делится как личными фотокарточками, так и подробностями в творческой сфере. Поклонники активно следят за обновлениями на странице в микроблоге Ольги Бузовой, а также оставляют комментарии и реакции.

Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
7 марта 2024, 11:57
Валерий Леонтьев и Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

НИЧЕГО СЕБЕ! Бабкина, Поплавская, Юдашкина и Глюкоза выставили своих крошек

Надежда Бабкина и пес Топаз Сергеевич. Фото: telegram / @nadezhda_babkina
Яна Поплавская и Николь. Фото: telegram / @yana_poplavskaya
Марина Юдашкина и Тагир. Фото: telegram / @MarinaYudashkina
Глюкоза и Сема. Фото: telegram / @glukozamusic

По теме

Валерий Леонтьев оказался на грани смерти из-за ДТП

Продолжение: Валерий Леонтьев оказался на грани смерти из-за ДТП

Киркоров удалил пост с признанием в любви к Пугачевой

Поставила точку в споре: Ходченкова оголила живот после слухов о беременности
Валерий Яковлевич Леонтьев

Валерий Яковлевич Леонтьев певец

 Игорь Яковлевич Крутой

Игорь Яковлевич Крутой композитор

Джессике Честейн – 47: вспоминаем самые яркие роли в карьере актрисы

Джессике Честейн – 47: вспоминаем самые яркие роли в карьере актрисы
Джессике Честейн исполнилось 47 лет. В свете этого события вспоминаем некоторые из ее лучших и наиболее ярких ролей в кинематографе. Цель номер одинВ этом фильме, рассказывающем о поисках Усамы бен Ладена, Честейн сыграла роль аналитика ЦРУ Майи.

Сила женщины в улыбке: секрет знаменитой красотки Джулии Робертс

Сила женщины в улыбке: секрет знаменитой красотки Джулии Робертс
Своим примером голливудская звезда помогает многим женщинам найти свой путь к счастью и гармонии. Главная красотка зарубежного кино Джулия Робертс нашла способ всегда быть в ресурсе. Артистка не только достигла вершин в актерском мастерстве, но и смогла оставить значительный след в истории кинематографа благодаря своему таланту, упорству и выбору ролей, которые вдохновляют и вызывают восхищение.

Постный рецепт на 2024 год: пирог с орехами и сухофруктами

Постный рецепт на 2024 год: пирог с орехами и сухофруктами
Приготовьтесь к трапезе без угрызений совести. В этом году Пасха отмечается 5 мая, поэтому постный рецепт выпечки сейчас особенно актуален. В эпоху, когда масло и яйца становятся роскошью, наш постный пирог вступает в игру как супергерой домашней кухни.

Клавдия Шульженко и Георгий Епифанов: история любви, похожая на сказку

Клавдия Шульженко и Георгий Епифанов: история любви, похожая на сказку
24 марта 2024 года особая дата – 118 лет со дня рождения певицы Клавдии Шульженко. Народная артистка СССР прожила насыщенную жизнь, полную романтических поворотов и неожиданных сюрпризов. В памятный день "Дни.

Деньги меняют все: вот почему быть богатым – плохо, а бедным – хорошо

Деньги меняют все: вот почему быть богатым – плохо, а бедным – хорошо
Все явления непостоянны, а каждое действие имеет результат. К чему привел прогресс, и что такое деньги – добро или зло? С самого начала человеческой истории деньги играли важную роль в экономике и социальных отношениях.

"Молитесь": бывшая невеста Виторгана обратилась к россиянам с посланием

"Молитесь": бывшая невеста Виторгана обратилась к россиянам с посланием
Актриса Нино Нинидзе была немногословной. Причина ясна. Рассказываем, какую информацию она предоставила гражданам России. Кажется, что звезды так совпали, чтобы их пути пересеклись.

Выбор читателей

22/03Птн"Кровью своей умойся": слова на стене группы "Пикник" оказались знамением катастрофы 22/03ПтнОдин краше другого: 65-летняя вдова Юдашкина нашла ему замену 22/03Птн"С ней ушла эпоха": близкая коллега Гузеевой сообщила о роковом уходе 23/03Сбт"Молитесь": бывшая невеста Виторгана обратилась к россиянам с посланием 22/03ПтнА папа знает? Юная дочь Якубовича за деньги показывает свою красоту незнакомцам 23/03СбтКоролевский эксперт заявил, что вместо Кейт Миддлтон на улицу выходит актриса