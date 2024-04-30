ТЕСТ: вспомните название кино СССР по одному кадру с парой

Времена СССР оставили несомненный отпечаток на нашем будущем. Бабушки и дедушки, мамы и папы, дяди и тети, мальчики и девочки смотрят фильмы с удовольствием 5 раз на дню. С шедеврами кино СССР можно начинать знакомиться даже с 5 лет, ведь оно полно добра, справедливости, света и теплоты. Люди советской закалки в наши дни не раз пробовали полюбить так же сильно современное кино, но ничего не вышло. Давайте воссоздадим в памяти актерские пары из кинолент СССР и тогда сможем пройти тест от редакции "Дни.ру".
Мы придумали для вас 5 вопросов и 5 вариантов ответа на каждый. Это "a", "b", "c", "d", "e". Совет: не тратьте на 1 вопрос более 5 минут. Лучше потом потратить 5 часов на просмотр картин СССР, ведь это так здорово! Правильно пройти тест с 1 раза — высший пилотаж, но и ошибочно пройти тест — тоже результат.
Знатоки картин СССР несомненно определят все 5 произведений кинематографа СССР, но главное не количество, а качество. Порой всего лишь 1 фильм меняет жизнь на 5+ баллов.
Итак, 5 вопросов:
1) Это кино СССР, где снялась красивая пара, имеет название: ...
a — "День свадьбы придется уточнить"
b — "Сто дней после детства"
c — "Девять дней одного года"
d — "Счастливая, Женька!"
e — "День и вся жизнь"
2) Здесь изображена пара из фильма СССР ...
a – "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви"
b – "Еще люблю, еще надеюсь"
c – "Валентин и Валентина"
d – "Каждый вечер в одиннадцать"
e – "Тридцать первое июня"
3) Этот кадр пары относится к ленте СССР! Она называется ...
a ⹃ "С тобой и без тебя"
b ⹃ "Москва, любовь моя"
c ⹃ "Курьер"
d ⹃ "Москва слезам не верит"
e ⹃ "Сорок первый"
4) Изображение пары соотносится с киноработой СССР? Да! И это фильм ...
a ╌ "А если это любовь?"
b ╌ "Свой среди чужих, чужой среди своих"
c ╌ "Любовь моя, печаль моя"
d ╌ "Нейлон 100%"
e ╌ "Летят журавли"
5) Это кино СССР, где снялась красивая пара, имеет название: ...
a — "Одиноким предоставляется общежитие"
b — "Мы веселы, счастливы, талантливы!"
c — "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви"
d — "Еще люблю, еще надеюсь"
e — "Где находится нофелет?"
Итак, 5 ответов:
1. a → "День свадьбы придется уточнить"
2. b → "Еще люблю, еще надеюсь"
3. c → "Курьер"
4. d → "Нейлон 100%"
5. e → "Где находится нофелет?"
Идеально прошли все 5 пунктов — ставьте себе твердую оценку 5!
Если 1 ошибка допущена — ставьте себе 5 с минусом.
Если допущено более 1 ошибки — 5 пар все еще ждут: лучше пройти тест сначала.