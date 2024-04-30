ТЕСТ: вспомните название кино СССР по одному кадру с парой

Умерла звезда сериала "Спасатели Малибу" Тесты Плющенко тайно перенес операцию Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной?Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной? "Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение"Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение Невосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звездыНевосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звезды Победила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 годаПобедила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 года

Лента новостей

Вторник 30 апреля

18:17Как избавиться от одиночества? Далай-лама XIV дал указание 18:13ТЕСТ: вспомните название кино СССР по одному кадру с парой 15:09Грязно унизивший россиян Лисовец поставил народу 10 условий 10:03Совсем как люди: милые обезьянки лопают вкусняшки из ведра (видео) 06:03Как путешествовать с детьми: советы и рекомендации 03:02Методы и техники преодоления эмоционального напряжения 00:02Кожа: сухая или обезвоженная? Как понять и что делать 21:22Гений Ольги Бузовой: любовь и ненависть в одном флаконе 16:12Губы как магнит: сочный рот Ксении Собчак завораживает миллионы 13:09ТЕСТ: отгадайте фильм СССР по кадру с танцем 10:08Умма Турман отмечает 54-летие: как она стала одной из лучших актрис Голливуда 06:42Как наши эмоции и психологическое состояние влияют на здоровье организма 03:01Туризм для активного отдыха: велопоездки, походы, водные виды спорта 00:18Шестилетний внук Юдашкина стал чемпионом ОАЭ по каратэ 00:01Морщины вокруг глаз: 3 эффективных метода борьбы 21:07Moon: в центре Москвы сделали ставку на неформальную кухню Азии 14:02Юрист Антон Усков рассказал, как вернуть деньги за неэффективные курсы 10:17Красота и талант: одни из самых красивых российских актрис современности 06:10Сериальная реальность: какие профессии показывают на экране чаще всего 05:48"Люблю! Твоя": Гагарина публично обласкала молодого фаворита 03:363 правила, как избавиться от отеков лица 00:39Пенелопа Крус отмечает 50-летие: вспонинаем интересные факты жизни актрисы в ее юбилей 20:44Плющенко рассказал о перенесенной операции на позвоночнике 19:16Киркоров публично раскрыл причину длящегося конфликта с Успенской 18:06Заявлено об ухудшении отношений Пугачевой и Галкина*: Это уже чужие люди 16:10Умерла звезда сериала "Спасатели Малибу" Марла Адамс 14:51Воробьев предложил новые шаги в цифровой трансформации Подмосковья 14:49Тест: сможете отгадать советский фильм о свадьбе по кадру? 14:05Шествие трубачей и уроки танцев: что ждет посетителей парков Москвы в майские 12:48Москвичей предупредили о ливне с грозой 27 апреля 10:43Слезы. Сердце. Алла: россияне отказываются верить в уход Пугачевой 06:44За съемки фильма о Романе Костомарове взялся Сарик Андреасян 03:24Туриченко из "Иванушек International" сообщил, что о группе снимут сериал 00:2897 лет назад родился культовый советский актер Евгений Моргунов: вспоминаем нелегкую судьбу артиста 22:45Могила уже давно: вечно молодая Дружинина вдруг оказалась на кладбище 19:16Врач огласил диагноз жены Диброва на всю Россию: есть у 73% людей 18:14Воробьев объявил о начале строительства международного транспортного хаба в Подмосковье 17:02"Пробуждаются чувства": связавшаяся с Паниным Шпица поддалась искушению 14:34Тест для ценителей советских комедий: правильно ответят лишь заставшие СССР 14:30В Москве открылись сезонные ярмарки выходного дня – Собянин 13:46На честной фамилии – в список Forbes 13:17Певица Алсу рассказала, как ее дочь Микелла переживала травлю от зрителей шоу "Голос. Дети" 13:07Андрей Воробьев: Нарушителям противопожарного режима в лесах Подмосковья грозят штрафы 11:43Показавшая живот Боня принимает поздравление со второй беременностью: Уже не скрыть 10:01Появились новые данные о состоянии госпитализированного Ярмольника и его жены 09:37Ростовчане обратились к Путину с просьбой помочь остановить уничтожение Левобережной рощи 09:03Сделано заявление о создании семьи Киркоровым и Бузовой: В их картине мира любовь – навсегда 06:11Салат "Майский" по особому рецепту: соседи по даче выстроятся с тарелками 03:04"Голосуем!": 63-летняя Малышева показала бедра в трусиках 00:05Новоявленная звезда ТВ Люся Чеботина: кто она и откуда?
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

ТЕСТ: вспомните название кино СССР по одному кадру с парой

ТЕСТ: вспомните название кино СССР по одному кадру с парой
227

Неужели именно вы безупречно знаете советские фильмы? Давайте проверим с помощью теста – он не подведет!

Времена СССР оставили несомненный отпечаток на нашем будущем. Бабушки и дедушки, мамы и папы, дяди и тети, мальчики и девочки смотрят фильмы с удовольствием 5 раз на дню. С шедеврами кино СССР можно начинать знакомиться даже с 5 лет, ведь оно полно добра, справедливости, света и теплоты. Люди советской закалки в наши дни не раз пробовали полюбить так же сильно современное кино, но ничего не вышло. Давайте воссоздадим в памяти актерские пары из кинолент СССР и тогда сможем пройти тест от редакции "Дни.ру".

Мы придумали для вас 5 вопросов и 5 вариантов ответа на каждый. Это "a", "b", "c", "d", "e". Совет: не тратьте на 1 вопрос более 5 минут. Лучше потом потратить 5 часов на просмотр картин СССР, ведь это так здорово! Правильно пройти тест с 1 раза — высший пилотаж, но и ошибочно пройти тест — тоже результат.

Знатоки картин СССР несомненно определят все 5 произведений кинематографа СССР, но главное не количество, а качество. Порой всего лишь 1 фильм меняет жизнь на 5+ баллов.

Итак, 5 вопросов:

1) Это кино СССР, где снялась красивая пара, имеет название: ...

Кадр YouTube / @gorkyfilmstudio

a — "День свадьбы придется уточнить"

b — "Сто дней после детства"

c — "Девять дней одного года"

d — "Счастливая, Женька!"

e — "День и вся жизнь"

2) Здесь изображена пара из фильма СССР ...

Кадр YouTube / @gorkyfilmstudio

a – "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви"

b – "Еще люблю, еще надеюсь"

c – "Валентин и Валентина"

d – "Каждый вечер в одиннадцать"

e – "Тридцать первое июня"

3) Этот кадр пары относится к ленте СССР! Она называется ...

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

a ⹃ "С тобой и без тебя"

b ⹃ "Москва, любовь моя"

c ⹃ "Курьер"

d ⹃ "Москва слезам не верит"

e ⹃ "Сорок первый"

4) Изображение пары соотносится с киноработой СССР? Да! И это фильм ...

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

a ╌ "А если это любовь?"

b ╌ "Свой среди чужих, чужой среди своих"

c ╌ "Любовь моя, печаль моя"

d ╌ "Нейлон 100%"

e ╌ "Летят журавли"

5) Это кино СССР, где снялась красивая пара, имеет название: ...

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

a — "Одиноким предоставляется общежитие"

b — "Мы веселы, счастливы, талантливы!"

c — "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви"

d — "Еще люблю, еще надеюсь"

e — "Где находится нофелет?"

Итак, 5 ответов:

1. a → "День свадьбы придется уточнить"

2. b → "Еще люблю, еще надеюсь"

3. c → "Курьер"

4. d → "Нейлон 100%"

5. e → "Где находится нофелет?"

Идеально прошли все 5 пунктов — ставьте себе твердую оценку 5!

Если 1 ошибка допущена — ставьте себе 5 с минусом.

Если допущено более 1 ошибки — 5 пар все еще ждут: лучше пройти тест сначала.

ДНИ в Telegram

30 апреля 2024, 18:13
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ: попробуйте отгадать фильм СССР по кадру с мужчиной

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

По теме

ТЕСТ: отгадайте фильм СССР по кадру с танцем

 Тесты и опросы

Сюжеты Тесты и опросы

Как избавиться от одиночества? Далай-лама XIV дал указание

Как избавиться от одиночества? Далай-лама XIV дал указание
Задача стоит ответственная: настал черед глобальных перемен. Были времена, когда дружба была крепкой, а браки заключались на всю жизнь. Сегодня люди расстаются по щелчку пальцев и растет количество одиноких людей. Почему это происходит и как обрести близкого человека? С 1959 года Далай-лама XIV живет в изгнании за пределами родного Тибета и ущемлен в правах управления страной.

Грязно унизивший россиян Лисовец поставил народу 10 условий

Грязно унизивший россиян Лисовец поставил народу 10 условий
Звездный стилист Владислав Лисовец все разложил по полочкам и поделился авторитетным мнением. После громкого скандала в поезде его речь кажется особенно актуальной. Главный модник Влад Лисовец специально вращается среди богачей как дважды два уже 10, а то и больше лет.

Совсем как люди: милые обезьянки лопают вкусняшки из ведра (видео)

Совсем как люди: милые обезьянки лопают вкусняшки из ведра (видео)
Наблюдая за смешными животными, нередко мы ловим себя на мысли, что очень с ними похожи. Это видео с голодными мартышками не только забавное, но и поучительное. На камеру в Катманду попали обезьяны, ловко хватающие горячий отварной картофель прямо из ведра.

Как путешествовать с детьми: советы и рекомендации

Как путешествовать с детьми: советы и рекомендации
Отправляясь в отпуск с ребенком или с несколькими детьми, стоит учесть множество нюансов. Они касаются перелета, выбора отеля, питания, развлечения и других аспектов. Эксперт в области туризма, основательница туристического агентства Skazka Travel Concierge Анастасия Созинова делится с читателями "Дни.

Методы и техники преодоления эмоционального напряжения

Методы и техники преодоления эмоционального напряжения
В тяжелое для страны время каждый из нас подвергается колоссальному стрессу. Резкие перемены в жизни, вечная спешка и усталость постоянно истощают нервную систему.

Выбор читателей

29/04ПндТЕСТ: отгадайте фильм СССР по кадру с танцем 29/04ПндШестилетний внук Юдашкина стал чемпионом ОАЭ по каратэ 29/04ПндГубы как магнит: сочный рот Ксении Собчак завораживает миллионы 29/04ПндУмма Турман отмечает 54-летие: как она стала одной из лучших актрис Голливуда 29/04ПндГений Ольги Бузовой: любовь и ненависть в одном флаконе 29/04ПндМорщины вокруг глаз: 3 эффективных метода борьбы