ТЕСТ: вспомните название кино СССР по одному кадру с парой

Неужели именно вы безупречно знаете советские фильмы? Давайте проверим с помощью теста – он не подведет!



Времена СССР оставили несомненный отпечаток на нашем будущем. Бабушки и дедушки, мамы и папы, дяди и тети, мальчики и девочки смотрят фильмы с удовольствием 5 раз на дню. С шедеврами кино СССР можно начинать знакомиться даже с 5 лет, ведь оно полно добра, справедливости, света и теплоты. Люди советской закалки в наши дни не раз пробовали полюбить так же сильно современное кино, но ничего не вышло. Давайте воссоздадим в памяти актерские пары из кинолент СССР и тогда сможем пройти тест от редакции "Дни.ру".

Мы придумали для вас 5 вопросов и 5 вариантов ответа на каждый. Это "a", "b", "c", "d", "e". Совет: не тратьте на 1 вопрос более 5 минут. Лучше потом потратить 5 часов на просмотр картин СССР, ведь это так здорово! Правильно пройти тест с 1 раза — высший пилотаж, но и ошибочно пройти тест — тоже результат.

Знатоки картин СССР несомненно определят все 5 произведений кинематографа СССР, но главное не количество, а качество. Порой всего лишь 1 фильм меняет жизнь на 5+ баллов.

Итак, 5 вопросов:

1) Это кино СССР, где снялась красивая пара, имеет название: ...

a — "День свадьбы придется уточнить"

b — "Сто дней после детства"

c — "Девять дней одного года"

d — "Счастливая, Женька!"

e — "День и вся жизнь"



2) Здесь изображена пара из фильма СССР ...

a – "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви"

b – "Еще люблю, еще надеюсь"

c – "Валентин и Валентина"

d – "Каждый вечер в одиннадцать"

e – "Тридцать первое июня"

3) Этот кадр пары относится к ленте СССР! Она называется ...

a ⹃ "С тобой и без тебя"

b ⹃ "Москва, любовь моя"

c ⹃ "Курьер"

d ⹃ "Москва слезам не верит"

e ⹃ "Сорок первый"

4) Изображение пары соотносится с киноработой СССР? Да! И это фильм ...

a ╌ "А если это любовь?"

b ╌ "Свой среди чужих, чужой среди своих"

c ╌ "Любовь моя, печаль моя"

d ╌ "Нейлон 100%"

e ╌ "Летят журавли"

5) Это кино СССР, где снялась красивая пара, имеет название: ...

a — "Одиноким предоставляется общежитие"

b — "Мы веселы, счастливы, талантливы!"

c — "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви"

d — "Еще люблю, еще надеюсь"

e — "Где находится нофелет?"

Итак, 5 ответов:

1. a → "День свадьбы придется уточнить"

2. b → "Еще люблю, еще надеюсь"

3. c → "Курьер"

4. d → "Нейлон 100%"

5. e → "Где находится нофелет?"

Идеально прошли все 5 пунктов — ставьте себе твердую оценку 5!

Если 1 ошибка допущена — ставьте себе 5 с минусом.